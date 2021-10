Après l’événement « Unleashed » d’aujourd’hui, Apple a ajouté encore plus de Mac M1 à sa gamme alors qu’il poursuit sa transition de deux ans vers Apple Silicon. Malgré l’expansion d’aujourd’hui, il y a quelques Mac qui exécutent encore des puces Intel vendues par Apple. Les voici.

À l’heure actuelle, Apple vend trois Mac équipés de puces Intel : l’iMac 27 pouces 2020, le Mac Pro 2019 et le Mac mini 2018. En dehors d’eux, tous les autres Mac utilisent le silicium d’Apple, c’est-à-dire le M1, M1 Pro ou M1 Max.

iMac 27 pouces 2020 : le premier avec une webcam 1080p

Quelques mois avant l’introduction du premier lot de Mac M1, Apple a révisé son iMac 27 pouces. Avec le même design, il a apporté les puces Intel de 10e génération, ce qui rend considérablement plus rapide que son prédécesseur.

Avec un bel écran Retina 5K et une option de verre nano-texturé pour réduire les reflets, c’est la caméra 1080p qui a attiré l’attention des gens, car c’était la première fois qu’Apple abandonnait la caméra frontale 720p.

De plus, cet iMac peut être mis à niveau avec jusqu’à 128 Go de RAM, 16 Go de mémoire GDDR6 et 8 To de SSD. Ce Mac commence à 1 799 $, mais pour être juste, à moins que vous n’ayez besoin d’un ordinateur Intel pour une tâche très spécifique, vous devriez attendre un peu plus. Un remplacement pour cet iMac avec son propre Apple Silicon devrait arriver l’année prochaine.

Mac Pro 2019 : plus c’est gros, mieux c’est

Avec un design très Jony Ive, ce Mac Pro, ou prudemment appelé le fromage grillé d’Apple, a été présenté lors de la WWDC19 aux côtés du Pro Display XDR.

La meilleure partie de ce processeur est sa configurabilité et la possibilité d’étendre la plupart de ses spécifications. Comme le dit Apple, « C’est un système créé pour permettre à un large éventail de professionnels de repousser les limites de ce qui est possible. »

Le Mac Pro peut avoir jusqu’à 28 cœurs, une mémoire ECC DDR4 à 2933 MHz, une bande passante mémoire de 140 Go/s et un système de mémoire à six canaux. Il a également été récemment mis à jour avec de nouveaux modules de carte graphique, notamment le module Radeon Pro W6800X MPX, le module Radeon Pro W6800X Duo MPX et le module Radeon Pro W6900X MPX.

Même si, cette machine minimale de 5 999 $ devrait également recevoir une refonte avec le propre silicium d’Apple l’année prochaine, comme vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

Mac mini 2018 : presque au revoir

Lorsque Apple a présenté les premiers Mac M1, il a apporté un nouveau Mac mini. Malgré cela, la société a continué à vendre le Mac mini 2018 avec un processeur Intel, principalement parce que c’était les premiers jours du M1 et que les gens auraient pu vouloir une option plus abordable qui pourrait exécuter toutes les applications disponibles sur le système macOS.

Maintenant, ce qui a surpris tout le monde aujourd’hui, c’est le fait qu’Apple n’ait pas introduit de nouveau Mac mini avec les processeurs M1 Pro et M1 Max, car ce serait le moment idéal pour la société d’abandonner ce Mac mini Intel.

Il possède un processeur Intel Core de 8e génération, au moins 8 Go de mémoire et 512 Go de stockage SSD. C’est aussi beaucoup plus cher qu’un Mac mini M1. Même si Apple n’a pas annoncé de nouveau modèle aujourd’hui, il ne faudra probablement pas longtemps à l’entreprise pour introduire bientôt une nouvelle génération.

Vaut-il la peine d’acheter un Mac Intel aujourd’hui ?

Ce n’est pas. Comme la puissance des puces M1 a impressionné les critiques et les clients, c’est presque un gaspillage d’argent d’acheter un Mac Intel aujourd’hui. Par exemple, nous sommes au milieu de la transition de deux ans d’Intel vers le silicium d’Apple, ce qui signifie qu’il ne faudra pas longtemps à l’entreprise pour arrêter de prendre en charge les modèles Intel.

De plus, les puces M1 sont plus rapides, plus efficaces et certaines sont même dotées d’un nouveau design industriel.

Envisagez-vous d’acquérir un Mac M1 ou en avez-vous déjà un ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

