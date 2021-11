Voici les situations dans lesquelles la DGT peut vous infliger une amende de 200 euros pour une mauvaise utilisation des feux de la voiture | Moteur

La DGT a tenu à rappeler dans quelles circonstances l’utilisation des feux de croisement est obligatoire pour éviter de prendre une grosse amende.

Les feux sont l’un des éléments essentiels de notre véhicule, et dans certains cas il est obligatoire de les utiliser, indépendamment de la lumière naturelle, et pourtant vous pourriez encourir une amende de 200 euros pour ne pas les allumer lorsqu’ils sont ainsi caractérisés par le code de la route.

Maintenant qu’il se fait beaucoup plus tôt la nuit, la Direction générale de la circulation tient à rappeler quand il est obligatoire d’allumer les feux, faisant référence à différentes circonstances assez courantes et qui peuvent passer inaperçues pour certains conducteurs.

Les feux de croisement sont les plus largement utilisés de l’ensemble du système d’éclairage du véhicule et sont destinés à la plupart des circonstances et à de nombreuses reprises, ils sont obligatoires.

Il est obligatoire de mettre les #feux🔆🔆✅Entre le coucher et le lever du soleil et les tunnels ✅Dans les voies réversibles ou en sens inverse ✅Dans des conditions de mauvaise visibilité✅ Toujours à moto Utilisez bien vos lumières💡 pic.twitter.com/DHRzP0SOh6 – Direction Générale Circulation (@DGTes) 13 novembre 2021

Par exemple, l’utilisation de feux de croisement ou de feux de croisement est obligatoire dans des circonstances telles qu’entre le coucher et le lever du soleil, dans les tunnels, sur les voies réversibles ou en sens inverse, dans des conditions de mauvaise visibilité et en précisant que les motos doivent toujours le faire. utilisation.

Comme nous l’avons commenté précédemment, l’amende pour ne pas allumer les feux de croisement dans ces situations entraînerait une amende de 200 euros.

D’autre part, la DGT a également mentionné l’utilisation de feux de jour et qu’ils ne peuvent jamais se substituer aux feux de croisement susmentionnés.

Concernant les feux de route, ils ne peuvent être utilisés qu’entre le coucher et le lever du soleil dans les zones où la circulation est supérieure à 40 km/h sur des routes qui ne sont pas suffisamment éclairées.

De plus, il convient de rappeler que nous ne pouvons pas circuler avec une sorte de défaut dans les lumières, ce qui pourrait entraîner des sanctions et le danger que cela représente pour notre circulation.