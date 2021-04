Voici les téléphones que LG prévoit de mettre à jour vers Android 12 et Android 13

Depuis l’annonce de son départ de l’industrie des smartphones, des questions ont été soulevées concernant la prise en charge des smartphones actuels de LG, et c’est compréhensible. LG n’est pas connu pour avoir le meilleur bilan pour fournir des mises à jour opportunes (voire pas du tout) pour ses smartphones. La société avait précédemment déclaré qu’elle prendrait en charge certains appareils jusqu’à trois ans après leur sortie, mais cela laissait toujours des questions sur les appareils qui seraient pris en charge. Nous avons maintenant une meilleure idée des smartphones LG qui continueront à recevoir des mises à jour d’Android 12 et d’Android 13.

PhoneArena a repéré une page sur le site coréen de LG qui fournit une liste d’appareils qu’il prévoit de mettre à jour vers les prochaines versions majeures d’Android. La liste comprend les appareils attendus comme le LG Wing et les versions LTE et 5G du LG Velvet, dont chacun sera pris en charge jusqu’à Android 13. Le LG G8 fait également une apparition et devrait recevoir Android 12, ce qui est une bonne nouvelle pour quiconque a décidé de s’en tenir à la curieuse expérience de mouvement aérien de LG.

Il y a la liste des smartphones pour recevoir les prochaines versions d’Android, y compris l’actuel Android 11:

Android 11

LG Wing LG Velvet (LTE / 5G) LG V50S LG V50 LG G8 LG Q31 LG Q51 LG Q52 LG Q61 LG Q70 LG Q92 LG Q9 One

Android 12

LG Wing LG Velvet (LTE / 5G) LG V50S LG V50 LG G8 LG Q31 LG Q52 LG Q92

Android 13

LG Wing LG Velvet (LTE / 5G)

Curieusement, le LG V60 ThinQ 5G ne semble pas faire partie des smartphones répertoriés, même s’il est sorti en 2020 juste avant le Velvet. L’appareil a déjà commencé à recevoir la mise à jour Android 11 aux États-Unis, mais il est peu probable que le support s’arrête là pour l’un des meilleurs téléphones LG de ces dernières années. Il est important de garder à l’esprit que cette liste concerne les modèles coréens, et LG a déclaré que le support variera selon la région. Néanmoins, il est bon d’avoir une idée de combien de temps les fans de LG peuvent conserver leur smartphone avant de décider où aller ensuite.

