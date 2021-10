Voici les téléphones T-Mobile recevant la mise à jour Android 12

in

En attendant le lancement de la version stable d’Android 12, T-Mobile prend une longueur d’avance en annonçant les téléphones que les clients peuvent s’attendre à recevoir la mise à jour.

Desmond Smith (également connu sous le nom de Des) de T-Mobile s’est rendu sur Twitter pour partager la liste mise à jour des téléphones pour lesquels les OEM développent Android 12, qui se compose actuellement de 12 modèles. Ceux-ci incluent certains des meilleurs téléphones Android de OnePlus, Samsung et Google, ainsi que le propre REVVL V+ de T-Mobile.

🚨PSA (Public Software Announcement)🚨 : AUJOURD’HUI @TMobile partage des informations sur quelques-uns des partenaires travaillant sur leurs mises à jour #android12 ! Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une liste complète, mais de quelques-uns des partenaires/téléphones commençant le processus de mise à jour #Android ! #Restez à l’écoute! https://t.co/AUJdbj4lKz pic.twitter.com/0OEhbuuCuP – Des (@askdes) 1er octobre 2021

Smith note que la liste n’est pas complète, ce qui est logique car de nombreux appareils Samsung comme le récent Galaxy Z Fold 3 ne sont pas inclus. LG est également notoirement absent, bien que la société ait promis jusqu’à trois mises à jour majeures pour des appareils comme le LG Wing.

Android 12 beta 5 est sorti début septembre, Google affirmant que le lancement officiel de la version stable arriverait “dans les semaines à venir”. Jusqu’à présent, tout indiquait que Google poussait la version stable la semaine prochaine, le 4 octobre, ce qui semble tout à fait plausible.

Cela dit, les téléphones en dehors du Pixel peuvent ne recevoir Android 12 que plus tard, Samsung n’ayant lancé que récemment son programme bêta One UI 4. Heureusement, la liste de T-Mobile offre aux utilisateurs une tranquillité d’esprit supplémentaire, sachant que la mise à jour est en cours et en cours.

