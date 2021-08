Voici lesquels sont en streaming

Le 28 août marquant l’anniversaire de la mort tragique de Chadwick Boseman, nombre de ses fans souhaitent revisiter son travail et apprécier son talent. Heureusement pour les fans qui ne possèdent pas déjà de copies physiques de films comme Black Panther et Get on Up, plusieurs services de streaming hébergent le travail de Boseman en tant qu’acteur.

Sur les 15 films de Boseman, 14 d’entre eux sont disponibles en streaming sur des plateformes largement disponibles. Cela inclut les quatre sorties de Boseman en tant que personnage emblématique de Black Panther de Marvel Comics. Son premier film, The Express: The Ernie Davis Story, et son dernier film, Black Bottom de Ma Rainey, sont également diffusés en streaming, pour aider les admirateurs à voir l’éventail complet de sa carrière. Faites défiler pour savoir où exactement vous pouvez regarder les films de Boseman.