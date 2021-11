Voici l’hélicoptère qui remplacera le célèbre Black Hawk

17/11/2021 à 10:01 CET

Sikorsky et Boeing, propriété de Lockheed Martin, ont présenté les spécifications finales de leur nouvel hélicoptère, l’un des deux candidats qui remplaceront l’emblématique UH-60 Black Hawk de l’armée des États-Unis. Non seulement le Defiant X est destiné à remplacer le Black Hawk, mais il vole également jusqu’à deux fois plus vite et deux fois plus loin, offrant aux forces d’assaut aérien de l’armée une mobilité inégalée sur le champ de bataille.

Le Defiant X est l’entrée de Sikorsky / Boeing dans le programme Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) L’armée, qui vise à remplacer les Black Hawks qui ont été introduits dans l’armée au début des années 1980. Bien que l’UH-60 ait été un bourreau de travail fiable et soit régulièrement mis à jour avec de nouvelles technologies, l’armée pense qu’il est temps pour un nouvel hélicoptère qui peut s’appuyer sur les 40 dernières années de recherche et de développement d’avions.

Defiant X est une excroissance de l’hélicoptère démonstrateur technologique SB> 1 DEFIANT, qui a atteint 238 mph lors des tests et aurait atteint 288 mph comme prochain jalon. Pendant ce temps, la version la plus courante de l’UH-60 Black Hawk, l’UH-60M, a une vitesse de croisière de 172 mph.