Voici l’intérieur du premier magasin physique de Google (vidéo) | Industrie

Suivant les traces de Microsoft ou d’Apple, Google ouvre enfin sa première boutique physique. Il est situé à Chelsea (New York). Glissons-nous à l’intérieur…

Nous ne savons pas pourquoi cela a pris autant de temps, bien que la pandémie ait sûrement eu quelque chose à voir avec le retard. Mais à la fin Google a ouvert sa première boutique physique.

C’était une décision stratégique qui devait tôt ou tard arriver, car des entreprises concurrentes telles que Microsoft, Apple, Samsung, Xiaomi ou Sony ont depuis longtemps leurs propres magasins physiques.

La Le premier magasin physique de Google Il est situé à Chelsea (New York), et a ouvert ses portes hier, jeudi 17 juin. Dans cette vidéo, vous pouvez jeter un œil à l’intérieur, pour avoir une idée de ce qu’il propose :

Le choix du quartier de Chelsea à Manhattan n’est pas fortuit. La plupart des 15 000 employés de l’entreprise dans la ville y vivent., et Google lancera prochainement un campus urbain, qui intégrera également le magasin lui-même.

Comme on le voit dans la vidéo la boutique Google à New York C’est un endroit très confortable, plein de tabourets, de finitions en bois et de respect de l’environnement. C’est l’un des 200 magasins dans le monde qui a reçu le sceau LEED qui certifie son statut de bâtiment vert.

Dans le magasin, les visiteurs pourront tester tous les produits matériels de l’entreprise, des mobiles Pixel aux appareils Nest, aux ordinateurs portables Pixelbook, au tracker d’activité Fitbit ou à Google Stadia.

Plus important encore, vous pouvez voir comment ils interagissent les uns avec les autres.

Divers experts Ils résolvent les doutes sur les spécifications ou la configuration de l’appareil, et il existe également un service de réparation.

D’un côté du magasin Google proposera des formations, sur grand écran. Il y a aussi des espaces d’expérimentation et de plaisir : une sorte de cabine avec 24 haut-parleurs traduit automatiquement ce que vous dites en 24 langues en même temps, à l’aide de Google Translate.

Nous verrons si cette nouvelle expérience Google reste une expérimentation isolée, ou décide d’ouvrir des magasins à travers le monde, comme l’ont fait ses grands rivaux Microsoft et Apple.