Voici l’iPhone 13 Pro : écran ProMotion 120 Hz, couleur Sierra Blue, A15 Bionic, plus

in

Après l’introduction de l’iPhone 13, Apple a également dévoilé l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles pour la première fois dans une nouvelle couleur bleu clair, et ce sont les premiers écrans ProMotion de la gamme iPhone…

L’iPhone 13 Pro est disponible en bleu sierra, graphite, or et argent Système de caméra à profondeur réelle 20 % plus petit à l’avant Bandes en acier inoxydable, comme avant Alimenté par la technologie d’affichage A15 Bionic ProMotion qui peut se rafraîchir de 10 Hz à 120 Hz Malheureusement, pas toujours- sur l’affichage

Apple affirme que l’iPhone 13 Pro et le Pro Max disposent de la “plus grande amélioration de l’appareil photo jamais réalisée”

Téléobjectif 77 mm avec appareil photo optique 3x Appareil photo ultra large avec une augmentation de 92 % en basse lumière, ouverture f/1,8, mise au point automatique, objectif à 6 éléments Appareil photo large : ouverture f/1,5, amélioration jusqu’à 2,2x en basse lumière Nouvelle macrophotographie fonctionnalités pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max Mode nuit disponibles sur les trois objectifs De nouvelles options de filtre d’appareil photo, “Styles photographiques” seront disponibles sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro L’iPhone 13 Pro propose le mode cinématique pour la vidéo, qui est essentiellement le même chose que le mode Portrait mais pour la vidéo. Les autres fonctionnalités incluent le suivi de la mise au point et la possibilité d’ajuster la mise au point après l’enregistrement



Tenez-vous au courant de tout ce qu’Apple annonce lors de son événement de septembre dans notre hub d’actualités en direct.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :