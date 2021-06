Voici l’ISOCELL JN1, le plus petit capteur d’image Samsung au monde

10/06/2021 à 13:42 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Récemment, Samsung a dévoilé les dernières avancées de ses capteurs d’image pour appareils mobiles. Dans ce cas on parle de ISOCELL JN1, le nouveau capteur qui a retenu toute l’attention à travers un événement spécial que la firme lui a consacré. Ce n’est pas pour moins, et nous parlons du plus petit capteur au monde, avec une taille de seulement 0,64 m.

Par le biais d’un communiqué de presse, la société a complété avec plus d’informations. Ce capteur a une résolution allant jusqu’à 50MP et est équipé des dernières technologies telles qu’un ISOCELL 2.0, Smart-ISO et Double Super PDAF. Selon Samsung, cette puce est désormais capable de capturer “des images plus vives“à travers ce minuscule capteur. Année après année, la société a réduit la taille du capteur, à partir de 2013 avec 1 m. La réduction des dimensions du capteur permet aux fabricants d’avoir plus d’espace pour avoir plus de technologies au sein d’un téléphone mobile, en en plus d’améliorer les caméras de l’appareil.Dans le cas du JN1 sensibilité à la lumière augmentée d’environ 16%. En outre, ce capteur pourrait même être utilisé dans la caméra frontale de l’appareil, ce qui représenterait un énorme saut de qualité pour les selfies.

L’ISOCELL JN1 est actuellement en production et n’atteindrait pas les magasins jusqu’au second semestre. Il faudra patienter pour savoir quels sont les premiers appareils à intégrer ce capteur.