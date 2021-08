Voici l’oeuf de Pâques Android 12 qui est assez “opportun”

in

C. Scott Brown / Autorité Android

L’œuf de Pâques Android 12 apparaît désormais via sa méthode habituelle dans la quatrième bêta du logiciel. L’œuf de Pâques consiste à tourner une horloge à 12h00 pour une surprise Material You. Il sera différent en fonction de votre fond d’écran et d’autres modifications de couleur.

Chaque année, les fans d’Android attendent avec impatience la dernière surprise des œufs de Pâques dans le logiciel. En 2021, nous avons vu une tonne de versions bêta d’Android 12 mais toujours pas d’œuf de Pâques.

Sans surprise, l’œuf de Pâques implique la nouvelle philosophie de conception de Google connue sous le nom de Material You. Lorsque vous activez la surprise, elle crée une touche de couleur qui se connecte au schéma de couleurs choisi par Android en fonction de votre fond d’écran. Cela signifie que cela pourrait sembler différent pour à peu près tout le monde.

Découvrez ci-dessous un exemple de ce à quoi cela ressemble, ainsi que les étapes à suivre pour le voir par vous-même.

Oeuf de Pâques Android 12 : comment le voir et à quoi il ressemble

Dirigez-vous vers les paramètres Android à partir du tiroir de l’application ou de l’icône d’engrenage dans votre nuance de notification. Faites défiler vers le bas de la liste des paramètres et recherchez À propos du téléphone. Dans À propos du téléphone, recherchez votre version Android. Cela peut être à un endroit différent en fonction de votre skin Android. Appuyez plusieurs fois sur votre version Android jusqu’à ce que l’œuf de Pâques commence !

Si vous faites tout correctement, vous devriez voir une mise en page similaire aux captures d’écran ci-dessous :

Pour faire apparaître le logo Android 12, déplacez l’aiguille de l’horloge sur 12h00 (pour Android 12, comprenez-vous ?). Regardez la vidéo ci-dessous si vous rencontrez des problèmes.

N’oubliez pas que cela sera différent pour tout le monde. Notre arrière-plan ici est rouge, c’est pourquoi c’est la palette de couleurs des animations. Si le fond était bleu ou une photographie, ce serait toute une sélection de couleurs différentes. Changez votre fond d’écran, puis suivez à nouveau les étapes pour voir un résultat différent !