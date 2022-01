Voici l’ordre du repêchage de la NFL entrant dans les séries éliminatoires

L’ordre du repêchage de la NFL 2022 est défini maintenant que la semaine 18 est dans les livres, et le vainqueur immédiat (comme nous le savons depuis un certain temps) est les Eagles de Philadelphie.

Les Eagles, qui sont déjà une équipe en séries éliminatoires, comptent trois choix étonnants au premier tour cette année grâce à deux échanges intelligents. Philadelphie a non seulement son propre premier choix, mais celui de Miami (qu’il a obtenu par le biais d’un échange pré-projet en 2021) et celui d’Indianapolis, issu de l’accord pour Carson Wentz. Bien qu’aucun des choix ne figure dans le Top 10, la classe 2022 est profonde et cela pourrait être un moment décisif pour Philadelphie pour trouver des améliorations importantes. Cela pourrait être majeur pour une équipe qui est déjà bonne.

Il est rare de voir une équipe se retrouver avec autant de sélections au premier tour. Cela s’est produit pour la dernière fois en 2013 lorsque le Minnesota s’est retrouvé avec trois choix, ce qui a entraîné Xavier Rhodes, Cordarrelle Patterson et Sharrif Floyd tous pris. Ce repêchage n’a pas donné aux Vikings une seule superstar, Rhodes et Patterson faisant désormais partie d’autres équipes. Floyd a connu un début de carrière prometteur, mais était hors de la NFL en 2017 après plusieurs saisons marquées par les blessures. Évidemment, les Eagles espèrent avoir plus de chance.

L’autre élément étrange cette année est que les Jets et les Giants ont chacun deux premiers ronds. Au total, cela signifie que les États de New York et de Pennsylvanie auront neuf choix, représentant 28% de l’ensemble du premier tour atterrissant dans l’un des deux États.

Sans plus tarder, voici l’ordre complet du premier tour pour le repêchage de la NFL 2022.

Jacksonville Jaguars (3-14) Detroit Lions (3-13-1) Houston Texans (4-13) New York Jets (4-13) New York Giants (4-13) Carolina Panthers (5-12) New York Giants Des Chicago Bears (6-11) en 2021 échangent contre Justin Fields

Falcons d’Atlanta (7-10) Broncos de Denver (7-10) Jets de New York Des Seahawks de Seattle (7-10) dans le commerce de Jamal Adams

Équipe de football de Washington (7-10) Vikings du Minnesota (8-9) Browns de Cleveland (8-9) Ravens de Baltimore (8-9) Eagles de Philadelphie Des Miami Dolphins (9-8) en 2021 échangent contre Jaylen Waddle

Aigles de Philadelphie Des Colts d’Indianapolis (9-8) échangent contre Carson Wentz

Chargers de Los Angeles (9-8) Saints de la Nouvelle-Orléans (9-8) Eagles de Philadelphie * Steelers de Pittsburgh * Patriots de la Nouvelle-Angleterre * Dolphins de Miami * Des 49ers de San Francisco en 2021, échangez contre Trey Lance

Raiders de Las Vegas * Cardinals de l’Arizona * Bengals de Cincinnati ** Bills de Buffalo ** Lions de Detroit De Los Angeles Rams dans le commerce Matthew Stafford **

Cowboys de Dallas ** Chiefs de Kansas City *** Buccaneers de Tampa Bay *** Titans du Tennessee **** Packers de Green Bay *****

* Les choix 19-24 sont décidés par record parmi les équipes qui ont perdu lors de la Wild Card Round

** Les choix 25-28 sont décidés par record parmi les équipes qui perdent au tour de division

*** Les choix 29 et 30 sont décidés par record parmi les perdants des championnats de conférence

**** Les choix 31 et 32 ​​sont décidés dans le Super Bowl