Voici l’OSOM OV1, du cerveau derrière l’Essential Phone

L’OSOM OV1 est le premier smartphone d’anciens employés d’Essential. L’appareil se concentrera sur les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité, ainsi que sur une bien meilleure expérience de l’appareil photo que l’Essential Phone. Les spécifications complètes seront soi-disant révélées au MWC en février 2022.

La disparition d’Andy Rubin’s Essential en 2020 était surprenante mais nécessaire. Bien que le PDG et fondateur de l’entreprise se soit avéré être – comment devrais-je dire cela à la légère – un sac à poussière, Essential était toujours plein de bonnes idées et, peut-être plus important encore, une équipe de personnes toujours prêtes à faire bouger les choses dans le smartphone industrie.

Jason Keats, l’ancien responsable de la R&D chez Essential, a annoncé une nouvelle société appelée OSOM Products en septembre 2020, sans-Rubin. L’un des objectifs d’OSOM est de fournir des produits axés sur la confidentialité à ceux qui veulent un peu plus de leurs téléphones Android. Aujourd’hui, nous découvrons le premier smartphone de l’entreprise, l’OSOM OV1.

Ryne Hager d’Android Police a rencontré Jason Keats, le fondateur et PDG d’OSOM, pour parler de l’OV1.

Comme vous pouvez le voir sur les photos de cet article, le smartphone OSOM OV1 disposera de deux caméras orientées vers l’arrière, d’un capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière et d’une plaque arrière plate. Il fonctionnera également sur un chipset Qualcomm, bien qu’OSOM n’ait pas révélé lequel.

Nous pouvons nous attendre à ce que l’OV1 soit un smartphone haut de gamme, mais il ne ciblera probablement pas les appareils ultra-premium comme le Galaxy S21 Ultra, le Pixel 6 Pro ou l’iPhone 13 Pro. La liste complète des spécifications OSOM OV1 serait annoncée au MWC en février 2022, nous avons donc encore quelques mois à attendre. La société envisage une date de sortie pour l’été 2022 pour son premier téléphone.

Alors, qu’est-ce qui distingue l’OSOM OV1 ? Keats a déclaré à Android Police que l’OV1 exécutera toujours une version d’Android similaire à celle de l’Essential Phone, avec quelques personnalisations supplémentaires pour la confidentialité et la sécurité. Ces améliorations seront censées aider les utilisateurs à contrôler ce qui est et n’est pas partagé vers et depuis leur téléphone Android. En fait, Keats affirme que les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité d’OSOM sont « 100 fois » plus puissantes que les indicateurs de confidentialité existants d’Android.

La confidentialité et la sécurité ont été parmi les premiers problèmes que l’équipe d’OSOM a voulu résoudre lors de la création de l’OV1. Keats a expliqué :

… [We] s’est assis et a dit : « Qu’est-ce que nous pouvons aborder ? » Et nous avons dit : « Eh bien, je suis vraiment ennuyé de voir à quel point mon téléphone et les autres entreprises savent ce que je fais.

OSOM a fait des allers-retours avec Google pour s’assurer que son logiciel est compatible avec les exigences GMS et MADA.

Pour ceux qui s’inquiètent de la principale défaillance de l’Essential Phone, l’appareil photo, OSOM a « dépense beaucoup de temps et d’argent » pour s’assurer que l’appareil photo n’est pas complètement nul.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur l’OSOM OV1, à part de vagues détails de disponibilité. L’OSOM OV1 sera vendu aux États-Unis, au Canada et dans quelques pays européens l’année prochaine. La société est censée renoncer complètement aux partenariats avec des opérateurs aux États-Unis, vous ne pourrez donc acheter l’appareil que déverrouillé.

