Voici mon portefeuille crypto

Ce que j’ai et ce que je prévois en 2021.

Mon portefeuille de crypto-monnaie est lourd sur Bitcoin.

Je m’intéresse aux crypto-monnaies depuis 2013 et j’ai acheté mon premier BTC en 2015. Peu de temps après, j’ai également découvert Ethereum et acheté ETH pour la première fois alors que j’étais juste c’était 12 $ / ETH .

Il n’est probablement pas surprenant que la majeure partie de mon portefeuille de crypto soit composée de Bitcoin et d’Ethereum.

BTC 64%

ETH 29%

ADA 6%

RVN 1%

Il y a des nuances dans ces chiffres.

Ce sont des pourcentages, basés sur la valeur en dollars américains.

Historiquement, Bitcoin a été une position beaucoup plus importante dans mon portefeuille. Je tiens également à souligner qu’il y a quelques semaines à peine, Bitcoin constituait facilement plus de 75% du portefeuille, sinon beaucoup plus.

Je veux être un meilleur bitcoiner

Ethereum a connu des prix sans précédent pendant la majeure partie du mois dernier. L’augmentation de l’ETH fausse les valeurs en pourcentage de mon portefeuille vers l’ETH, à même si je continue d’accumuler plus de BTC .

Lors de la récente flambée des ETH, j’ai même converti des ETH en BTC. Je vise à faire du Bitcoin sur le 85% de mon portefeuille d’ici la fin de 2021, mais les fluctuations de prix ont rendu la tâche plus difficile.

Une bonne valeur dans mon portefeuille global est due à mon entrée anticipée dans l’ETH. Pour cette raison, je continue à détenir et à exploiter Ethereum. Cependant, je prévois de convertir davantage en BTC au fil du temps.

Je convertis en Bitcoin de manière stratégique, en fonction des comparaisons de prix et d’une manière qui consolide les transactions et simplifie les événements imposables.

ADA et RVN

Une note sur Cardano et Ravencoin.

J’ai acheté ADA comme couverture contre Ethereum et parce que le projet semble atteindre ses repères de feuille de route plus systématiquement qu’Ethereum. Je possède Ravencoin parce que je bascule entre l’extraction et l’ETH.

Cependant, l’objectif final de l’un de ces avoirs altcoin est de les convertir en Bitcoin en temps opportun. Je ne suis pas anti-altcoin, mais je pense que l’espace altcoin et l’espace Bitcoin doivent être vus séparément. C’est pourquoi je vois les altcoins principalement comme un moyen d’acquérir plus de BTC à moins que vous ne soyez spécifiquement impliqué ou investi dans un projet altcoin particulier.

Les nouvelles allocations dans mon portefeuille de crypto-monnaie proviennent de l’extraction de crypto-monnaie.

Je fais rarement un achat au comptant brut de Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies. Actuellement, je mine Ethereum et parfois Ravencoin.

L’exploitation minière d’Ethereum est en cours d’élimination car la transition ETH 2.0 apporte une preuve d’enjeu à son réseau. Cela signifie que je ne pourrai plus exploiter l’ETH plus longtemps. Je continuerai à suivre les pièces minées par GPU les plus rentables, telles que Ravencoin ou Ethereum Classic, pour déterminer ce que je vais extraire à l’avenir. Heureusement, j’ai atteint le seuil de rentabilité dans ma configuration minière Ethereum environ 2-3 mois après le début de l’exploitation minière.

Le but est d’accumuler plus de Sats et d’acquérir plus de Bitcoin. Je fais cela méthodiquement, au fil du temps.

En plus de cet objectif, J’ai également l’intention de déplacer plus de BTC vers l’entreposage frigorifique . En raison de ma configuration minière, j’exploite les crypto-monnaies sur des portefeuilles actifs ou des échanges pour convertir facilement en BTC ou obtenir un retour sur une période de temps avant la conversion. Cela peut être fait via des endroits comme BlockFi ou la plupart des échanges comme Coinbase.

Pour obtenir des informations de base sur les portefeuilles Bitcoin et crypto, consultez cet article que j’ai écrit. Comme je le dis dans l’article, ce que vous faites avec votre crypto détermine le type de portefeuille que vous devez utiliser.

Mon objectif est de développer mes avoirs en BTC et de conserver tous les avoirs de crypto-monnaie dans des portefeuilles sûrs mais accessibles. Je le fais principalement via le stockage à froid, mais j’utilise des portefeuilles et des échanges actifs pour faciliter mes transactions d’exploitation minière et toutes les conversions ou retours temporaires que j’obtiens.

Nous sommes dans un marché haussier. Bitcoin et altcoins touchent des prix sans précédent. Il y a une adoption généralisée continue au point où les entreprises publiques détiennent Bitcoin dans leurs bilans.

Cependant, tout le monde est un génie dans un marché haussier. Il est important de noter que Bitcoin a historiquement rebondi entre les marchés haussiers et baissiers autour de ses cycles de réduction de moitié intégrés.

Alors qu’un marché baissier pourrait arriver l’année prochaine, les creux d’un marché baissier à venir seront probablement beaucoup plus élevés qu’auparavant. Une adoption plus répandue, plus de BTC se déplacent vers les entrepôts frigorifiques et y restent, et de plus en plus d’utilisateurs ancrent Bitcoin dans l’esprit de l’époque.

Un supercycle Bitcoin est possible. C’est une théorie, lancée pour la première fois par Dan Held lors du précédent marché baissier. Mais, il est possible que Bitcoin connaisse une correction mineure au lieu d’un marché baissier complet ou continue simplement avec un marché haussier prolongé contrairement aux cycles précédents. Nous sommes à un moment critique de l’histoire du Bitcoin.

Faites-moi savoir ce que vous pensez de l’avenir de Bitcoin dans les commentaires ci-dessous et si vous avez des approches similaires ou différentes de votre propre portefeuille de crypto-monnaie. Merci d’avoir lu mon message!

