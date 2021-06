Voici notre premier aperçu de la lune glacée de Jupiter lors du dernier survol – .

Le vaisseau spatial Juno de la NASA a passé une grande partie des quatre dernières années à observer l’énorme géant gazier Jupiter. L’objectif principal de l’orbiteur est d’en apprendre le plus possible aux scientifiques sur Jupiter, mais il a également passé du temps à observer les nombreuses lunes de Jupiter. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande lune du système solaire, donc quand la NASA a annoncé qu’elle demanderait à Juno d’observer Ganymède pour la première fois, c’était un gros problème.

Maintenant, nous avons les toutes premières images qui ont été capturées lors de ce survol, et elles sont absolument géniales. La dernière fois qu’un vaisseau spatial s’est approché si près de Ganymède, c’était en l’an 2000, lorsque Galileo de la NASA a effectué un survol relativement proche de la lune géante. Juno est un matériel entièrement différent, et à bien des égards, il est plus avancé, donc ces nouvelles images sont notre meilleur aperçu de la lune que nous ayons jamais eu.

Jusqu’à présent, Juno a renvoyé deux photos qu’il a prises lors de son survol de Ganymède. D’autres viendront, mais ces deux premiers instantanés suffisent déjà à nous exciter. Ils montrent la lune massive et glacée dans des détails époustouflants, révélant des cratères massifs et des lignes dramatiques s’étendant sur la surface dans toutes les directions.

Ganymède présente un intérêt particulier pour les scientifiques car il abrite probablement un vaste océan d’eau liquide profondément sous sa surface. À l’intérieur de sa coquille glacée, les forces de marée génèrent de la chaleur et garantissent que l’eau ne gèle jamais. Cette combinaison d’eau liquide et d’énergie facilement disponible sous forme de chaleur signifie que le potentiel de vie peut exister dans la lune.

“C’est le vaisseau spatial le plus proche de cette lune gigantesque depuis une génération”, a déclaré le chercheur principal de Juno, Scott Bolton, dans un communiqué. “Nous allons prendre notre temps avant de tirer des conclusions scientifiques, mais jusque-là, nous pouvons simplement nous émerveiller devant cette merveille céleste – la seule lune de notre système solaire plus grande que la planète Mercure.”

En plus d’être la plus grande lune de tout notre système solaire, Ganymède est également la seule lune à posséder son propre champ magnétique. Les scientifiques ne savent pas à quel point un champ magnétique peut être important lorsqu’il s’agit de fournir un refuge sûr à la vie pour prendre racine, mais ils sont impatients de le découvrir.

La taille de Ganymède en fait une cible potentielle intéressante pour de futures missions qui pourraient chercher à explorer son océan souterrain à la recherche de vie extraterrestre. Nous savons que la vie peut exister en l’absence de lumière du soleil – de nombreux organismes sur Terre font exactement cela – mais nous ne savons pas s’il est possible que la vie émerge dans ces conditions. Il est possible que la petite enfance ait besoin de lumière pour se former, mais qu’elle puisse s’adapter à l’obscurité avec le temps. Ne pas trouver de vie sur Ganymède ne répondrait pas nécessairement à cette question, mais la trouver le ferait très certainement.

