Voici notre premier aperçu de l’étui de charge «transparent» de Nothing Ear 1

Rien de Carl Pei annoncera enfin son premier produit la semaine prochaine. Avant le grand lancement, Carl Pei a partagé de nouveaux détails sur les prochains écouteurs sans fil Ear 1 dans une interview avec CNET.

Pei a déclaré à la publication que l’Ear 1 offrira jusqu’à 24 heures d’autonomie avec la suppression active du bruit activée et 36 heures avec l’ANC désactivé. Le boîtier de charge contiendra une batterie de 570 mAh avec prise en charge de la charge sans fil et de la charge rapide. Les utilisateurs pourront obtenir jusqu’à six heures d’utilisation (avec ANC activé) avec seulement dix minutes de charge dans le boîtier. À titre de référence, les Galaxy Buds Pro de Samsung, qui comptent parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché à l’heure actuelle, offrent jusqu’à 20 heures d’autonomie avec suppression active du bruit et 28 heures avec ANC désactivé.

Cependant, Nothing ne prévoit pas de défier les écouteurs sans fil haut de gamme de Samsung et Apple avec l’oreille 1. Au lieu de cela, les écouteurs rivaliseront avec les écouteurs sans fil axés sur le budget tels que les Pixel Buds A de Google.

Le rapport CNET comprend également des images du boîtier de charge de l’Ear 1, qui est presque complètement transparent. Bien qu’aucune image des écouteurs n’ait encore fait surface, ils devraient également avoir un design transparent similaire. Rien n’a collaboré avec la marque suédoise d’électronique grand public Teenage Engineering pour concevoir l’oreille 1.

Les écouteurs devraient être dévoilés lors d’un événement de lancement virtuel le 27 juillet. Outre l’Amérique du Nord et l’Inde, l’Ear 1 sera également lancé en Europe et au Royaume-Uni. Alors que l’Ear 1 coûtera 99 $ aux États-Unis, ils seront disponibles pour 5 999 en Inde.