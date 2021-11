Voici notre premier aperçu de Spider-Man dans Marvel’s Avengers

L’attente de l’arrivée de Spider-Man dans Les Vengeurs de Marvel est presque terminé, et le développeur Crystal Dynamics a offert un tout premier aperçu de l’interprétation de l’équipe de l’emblématique slinger Web.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La révélation du personnage se présente sous la forme d’une nouvelle bande-annonce. Bien qu’il semble être capturé dans le jeu, il est fortement stylisé et ne montre pas vraiment comment Spider-Man va jouer. cependant, y compris quelques-unes de ses tenues en jeu.

Le coup d’envoi du spectacle est prévu aujourd’hui à 14h PT, 17h HE, 22h Royaume-Uni sur la chaîne Twitch de Crystal Dynamics. Pour un aperçu encore plus détaillé de Spider-Man et du prochain raid et de la mise à jour gratuite, le prochain flux de développeurs War Table est prévu pour le 29 novembre, un jour avant l’arrivée officielle du nouveau contenu (et de Spider-Man).

Spider-Man est exclusif aux consoles PlayStation, c’est-à-dire PS4 et PS5. Rien n’indique qu’il pourrait faire son chemin vers d’autres plates-formes.