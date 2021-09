Voici notre premier aperçu des skins d’armes et de personnages de Battlefield 2042

in

En plus d’annoncer enfin de solides dates de bêta et des détails pour Champ de bataille 2042, DICE a également laissé tomber une autre information tant attendue. Cela étant une introduction à la façon dont le jeu gère les systèmes de progression et à ce que les joueurs peuvent s’attendre à débloquer.

Les jeux Battlefield ont souvent eu une relation difficile avec les systèmes de progression, et beaucoup espéraient que DICE les réorganiserait pour le prochain jeu. Dans un article de blog, le studio a présenté les différents systèmes de progression du jeu et comment ils vont récompenser les joueurs.

Pour commencer, Battlefield 2042 a 99 niveaux standard. Au cours de ce voyage, vous débloquerez des armes, des spécialistes, des véhicules, des gadgets et quelques produits cosmétiques. Lorsque vous aurez terminé, vous accéderez aux niveaux S, qui vont jusqu’à S999. Il ne s’agit essentiellement que d’une reconnaissance de votre temps, alors ne vous attendez pas à des récompenses lorsque vous gravirez les échelons.

La mise à niveau d’une arme reste le seul moyen de déverrouiller des pièces jointes, et il en va de même pour les améliorations de véhicules. Mais vous gagnerez également des badges de maîtrise pour avoir tué suffisamment avec une arme donnée, qui débloqueront des produits cosmétiques tels que des skins.

Les rubans reviennent dans Battlefield 2042, décernés lors de l’exécution de tâches générales, telles que tuer, aider, jouer l’objectif, etc. Ils offrent des récompenses XP lorsqu’ils sont acquis et se déclinent en trois niveaux.

Battlefield 2042 introduit les cartes de joueur, une version étendue de ces identités de joueur personnalisées. Une carte est composée de plusieurs couches que les joueurs peuvent personnaliser. Il y a l’arrière-plan lui-même, l’icône, le titre et suffisamment d’espace pour les badges et autres réalisations que vous voudrez peut-être montrer. Les cartes de joueur apparaissent également dans l’écran de mise à mort, comme dans les précédents jeux Battlefield.

En ce qui concerne les skins, DICE a précisé que certains d’entre eux seront déverrouillables, tandis que d’autres ne peuvent être achetés. Vous trouverez des skins et des cosmétiques pour les spécialistes, des armes et des véhicules. Tout cela s’intégrera dans quatre raretés différentes : commune, rare, épique et légendaire.

Alors que les skins légendaires de spécialiste sont des tenues uniques qui ne peuvent pas être personnalisées, rares et épiques incluront certains composants que vous pouvez mélanger et assortir avec d’autres skins (comme les casques). Vous pourrez également gagner certains de ces produits cosmétiques grâce à la maîtrise.

Pour les skins d’armes, DICE a confirmé qu’ils s’appliqueraient à l’ensemble de l’arme, y compris les pièces jointes. Quant aux véhicules, vous pourrez les personnaliser davantage avec des décalcomanies. Vous pouvez également vous attendre à des charmes d’armes universels et à des armes de mêlée avec des animations de retrait uniques.

Bien que la plupart du contenu de la version bêta soit pré-débloqué, ce sera certainement l’occasion d’essayer certains de ces systèmes la semaine prochaine. Battlefield 2042 sortira le 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.