Voici notre premier aperçu du Galaxy S22 Ultra, et ce n’est pas une bonne nouvelle sur plusieurs fronts

2021 a été une année de changement pour Samsung. Les pliables sont devenus l’objectif haut de gamme de l’entreprise, et une rumeur folle a circulé pendant des mois, suggérant que nous avions vu la fin de la série phare “passionnée” de Samsung Galaxy Note. Étant donné que Unpacked est venu et est parti sans nouveau smartphone Note (au lieu de nous donner uniquement le Z Fold3 et le Z Flip3), il est assez sûr de dire maintenant que le Galaxy Note est fait pour – au moins pour 2021. Maintenant, quelques rendus nouvellement divulgués de ce qui prétend être le Samsung Galaxy S22 Ultra tente de confirmer que la série Galaxy Note pourrait bien être morte pour de bon.

Le Galaxy S21 Ultra a été lancé plus tôt cette année avec l’inclusion notable de la prise en charge du S Pen. Non seulement c’était une première pour la série S, mais le S Pen était également l’un des principaux arguments de vente du Galaxy Note. Certes, le S21U n’a pas d’emplacement dédié pour S Pen comme les Notes, mais vous pouvez obtenir un étui avec sa propre solution de stockage. Le Galaxy Z Fold 3 prend également en charge le S Pen, mais encore une fois, il n’y a pas de slot.

Le Galaxy S22 Ultra, cependant, pourrait en fait offrir un stockage S Pen intégré cette fois-ci, si l’on en croit ces rendus d’OnLeaks et Digit.in. Cela serait conforme aux fuites précédentes indiquant que le S22 Ultra pourrait en comporter un.

Au-delà de cette inclusion notable, nous avons également la possibilité de vérifier cette conception : le téléphone a une construction considérablement plus carrée que le Galaxy S21 Ultra, quelque chose qui pourrait sembler plus à l’aise avec la série Galaxy Note – car les téléphones S ont traditionnellement des coins arrondis. S’il s’agit bien du Galaxy S22 Ultra, il absorbe beaucoup d’ADN de note.

Quant au reste du design, il a l’air… unique ? Samsung n’est pas étranger à changer pour le plaisir de changer, mais c’est un peu… horrible ? Les séries Galaxy S10, S20 et S21 se sont toutes réunies de manière assez différente, ce n’est donc pas comme si nous étions opposés à une refonte annuelle. La série Galaxy S22 pourrait encore présenter un nouveau design arrière. Mais regardez la bosse de caméra proposée ici. Qu’est-ce que c’est?

Qui a donné le feu vert ?

Bien que cela commence comme une bosse de caméra carrée normale similaire à ce que fait l’iPhone, qu’est-ce qu’un autre objectif qui en sort maladroitement? Encore une fois, il ne s’agit que d’un rendu indépendant, et les choses peuvent changer, et le font souvent, avant que le téléphone ne soit finalement annoncé – et ne comptez rien voir d’officiel de la série Galaxy S22 avant le début de l’année prochaine. Mais nous espérons vraiment que Samsung finira par prendre une direction différente pour la sortie ultime de ce téléphone.