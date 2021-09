Voici notre premier aperçu du jeu de cartes à collectionner Pokémon en direct, à venir “bientôt”

in

The Pokémon Company a partagé une vidéo teaser rapide pour Pokémon Trading Card Game Live, une nouvelle application qui devrait être lancée “bientôt”.

Semblant servir de nouvelle version de Pokémon TGC Online, cette nouvelle application permettra aux joueurs de profiter des matchs n’importe où, n’importe quand sur mobile et ordinateur de bureau. La bande-annonce présente certaines des options de personnalisation, du gameplay et des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez vous attendre à voir lors de son lancement.

Nous attendons toujours tous les détails juteux pour celui-ci, mais nous savons qu’il apparaîtra sur l’App Store et Google Play pour smartphones, et sera également jouable sur PC et Mac. Le mois dernier, des images partagées par PokéBeach ont révélé que Pokémon Trading Card Game Live sera également lié au vrai Trading Card Game, avec de nouveaux boosters offrant une carte de code pouvant être utilisée dans la nouvelle application.

Ajouter à votre collection

Compilez une vaste collection de cartes que vous pouvez utiliser pour créer des decks amusants et passionnants. Ajoutez de nouvelles cartes en scannant des cartes à code, en achetant des boosters dans le jeu et en participant à des quêtes quotidiennes, entre autres.

Entraîneurs de combat partout

Pokémon TCG Live rassemble des joueurs du monde entier pour se battre. Il est lancé en anglais, français, allemand, italien, espagnol et portugais brésilien, vous trouverez donc toujours un joueur prêt à vous affronter !



Construisez des decks puissants

Vous pouvez facilement créer des decks incroyables à partir de votre collection de cartes. Innovez et créez votre prochain deck prêt au combat !

Êtes-vous impatient de voir comment cette nouvelle application fonctionnera ? Jouez-vous beaucoup à TCG Online ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.