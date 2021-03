Voici notre premier aperçu du nouveau contrôleur PSVR PS5

Sony nous a donné un premier aperçu de la PS5de Contrôleurs PSVR, et ils sont loin des grands contrôleurs PS Move en forme de boule que nous avons vus fonctionner avec la première génération Réalité virtuelle PlayStation.

Après avoir dévoilé qu’il travaillait sur une nouvelle version du PSVR le mois dernier, Sony commence déjà à montrer à quel point cette prochaine étape de son plan de réalité virtuelle est différente de celle de la PS4 sur la réalité virtuelle.

Dans un nouvel article sur le blog PlayStation, le vice-président senior de la planification et de la gestion de la plate-forme de Sony, Hideaki Nishino, explique une partie de la réflexion derrière ces nouveaux contrôleurs sophistiqués. «Notre nouveau contrôleur VR témoigne de notre mission qui consiste à obtenir un sentiment de présence beaucoup plus profond et une sensation d’immersion plus forte dans les expériences VR», explique-t-il.

«Il s’appuiera sur l’innovation que nous avons introduite avec la manette sans fil DualSense, qui a changé la« sensation »des jeux sur PS5 en déverrouillant une nouvelle façon d’exploiter le sens du toucher. Nous apportons maintenant cette innovation au jeu en réalité virtuelle. »

Il est également noté que les nouveaux pads peuvent être suivis par le casque, ce qui suggère que les appareils prendront en charge le suivi à l’envers – ce qui a été évoqué dans un brevet Sony découvert en septembre dernier. La conception des contrôleurs n’est pas surprenante non plus, étant donné que les pads ressemblent un peu aux contrôleurs Valve Index – la conception a fait ses preuves pour un jeu VR décent et précis.

À l’instar des pads DualSense de la PS5, les nouveaux contrôleurs VR prennent en charge les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique. Ils incluent également la détection et le suivi du toucher du doigt. «Le contrôleur peut détecter vos doigts sans aucune pression dans les zones où vous placez votre pouce, votre index ou votre majeur. Cela vous permet de faire des gestes plus naturels avec vos mains pendant le jeu. »

«Les prototypes de notre nouveau contrôleur VR seront bientôt entre les mains de la communauté de développement, et nous sommes impatients de voir les idées qu’ils proposent et comment le contrôleur aide à donner vie à leur imagination!» conclut Nishino, suggérant que nous pourrions voir ces appareils en action le plus tôt possible – plutôt que plus tard.

Cette annonce fait suite à un brevet récemment découvert qui suggère que Sony veut transformer n’importe quoi – pas seulement les contrôleurs – en contrôleurs viables.