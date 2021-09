Voici notre premier aperçu du Project Magnum de Nexon

L’éditeur de jeux sud-coréen et japonais Nexon a publié une nouvelle bande-annonce pour leur nouveau jeu de tir, provisoirement intitulé Projet Magnum, qui montre les visuels magnifiques, les conceptions de personnages détaillées et certains des pistolets et pouvoirs du jeu.

La pièce maîtresse de la bande-annonce, cependant, est sans aucun doute les énormes ennemis qu’une équipe de joueurs est chargée d’abattre. Bien que le jeu propose des ennemis standard de votre taille, les scènes les plus impressionnantes consistent à éliminer ensemble des ennemis plus gros, une conception qui, espérons-le, distinguera ce jeu des autres tireurs de pilleurs sur le marché.

Project Magnum est un jeu de tir au butin, pour ce qui semble être quatre joueurs. C’est entièrement PvE, et en dehors du combat d’action, il semble avoir quelques capacités de mouvement comme un grappin.

Nexon est connu pour ses jeux en ligne, le plus connu étant MapleStory. Ils s’associent également à des sociétés comme Square Enix pour aider aux lancements coréens de leurs jeux en ligne comme Final Fantasy 14. La société est une puissance à la fois dans l’espace des jeux mobiles et des jeux plus traditionnels, mais même ainsi, Project Magnum ressemble à un tournant majeur pour compte tenu de la qualité du jeu et de sa fluidité de jeu. Le match sera sûrement à surveiller.

Project Magnum sortira sur PS4, PS5 et PC. Aucun détail de sortie n’est actuellement connu.