Voici notre premier aperçu officiel de Puma’s Animal Crossing: New Horizons Collection

Comme vous le savez peut-être, Puma est sur le point de lancer une toute nouvelle collection Animal Crossing: New Horizons plus tard cette semaine, et Nintendo nous a finalement donné notre premier aperçu de ce qui sera inclus.

La collection devrait sortir le samedi 18 septembre, et chaque article inclus est présenté dans la vidéo ci-dessus. Il y a des baskets sympas, un t-shirt attrayant, un short, un sweat à capuche et plus encore. Et tout cela nous semble très bien.

Voici un examen plus approfondi :

Images : Puma Image : Puma

Le crossover PUMA x Animal Crossing: New Horizons s’inspire du jeu bien-aimé; les silhouettes streetwear de la collection sont réinventées avec des couleurs naturelles et des graphismes authentiques de la franchise amusante. La collaboration qui en résulte est prête à tout, avec des styles pour adultes et enfants, y compris certaines des silhouettes de chaussures les plus distinctives de PUMA, Suede, Wild Rider et Future Rider.

D’autres images de la collection sont également apparues vers la fin du mois dernier après le tease initial de Puma – assurez-vous de les vérifier pour des angles plus juteux.

Essayerez-vous de récupérer quelque chose de la collection lors de son lancement ce week-end ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.