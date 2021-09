Voici notre premier regard sur le super-héros Marvel qui remplace Iron Man

Tony Stark est mort et enterré dans le MCU, alors que Robert Downey Jr. a terminé son contrat Iron Man avec Marvel de la meilleure façon possible. Le super-héros emblématique Downey Jr. joué pendant plus d’une décennie est apparu dans de nombreux films. Iron Man fait partie des franchises les plus excitantes du MCU : Iron Man, Avengers, Captain America et Spider-Man. Mais il est mort d’une mort héroïque dans Fin du jeu, brisant ainsi le cœur des fans. En conséquence, des remplaçants d’Iron Man sont en route, y compris un super-héros Marvel préféré des fans appelé Ironheart. Marvel a confirmé que nous verrons Riri Williams (Dominique Thorne) dans le MCU avant même que la série Ironheart ne frappe Disney Plus. Et maintenant, nous avons un premier aperçu du nouveau personnage.

Notre premier regard sur le super-héros Ironheart de Marvel

Si vous avez vu les titres MCU Phase 4 sortis jusqu’à présent, vous avez probablement remarqué que Marvel rassemble plusieurs équipes distinctes de héros. En attendant les X-Men, les Eternals sont les plus faciles à repérer. Nous les verrons bientôt dans leur histoire autonome. Ensuite, il y a les Thunderbolts, que nous avons commencé à voir dans certaines des aventures de la phase 4.

Enfin, il y a Young Avengers, dont les membres ont également commencé à apparaître dans certaines des histoires de Disney Plus. C’est là qu’intervient Ironheart.

Marvel a déjà confirmé une émission télévisée autonome pour le super-héros, mais nous n’avons pas de date de sortie pour la nouvelle série MCU. Cependant, Kevin Feige a récemment confirmé des rumeurs selon lesquelles nous verrons Thorne jouer Riri Williams dans un type d’aventure différent avant l’arrivée de Ironheart. C’est Black Panther: Wakanda Forever, qui devrait sortir le 8 juillet 2022. On ne sait pas pourquoi Williams apparaît dans le film ou comment le personnage est lié à Wakanda. Ironheart devrait avoir des liens directs avec Iron Man, mais Iron Man est mort.

Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams sur le tournage de Black Panther : Wakanda Forever, 25-08-2021 pic.twitter.com/GjaA4w5GG5 – XRealm Bishop  (@CreamOrScream) 26 août 2021

Des photos de presse du tournage ont déjà fuité, nous donnant un premier aperçu de Thorne jouant Williams. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus, nous regardons quelqu’un qui ne ressemble en rien à un super-héros. C’est un enfant qui va à l’école, et nous savons que Marvel a tourné des scènes au MIT, où Ironheart a étudié.

Nous devrons peut-être attendre un peu pour voir le personnage dans son équipement de combat Ironheart. Mais alors que notre premier regard sur Williams de Thorne pourrait décevoir les fans, il y a une rumeur passionnante sur le personnage. Selon Bleeding Cool, Williams obtiendra un costume de super-héros en vibranium, doté de la technologie de Wakanda. Apparemment, Riri Williams jouera un rôle de premier plan dans la suite de Black Panther.

L’héritage d’Iron Man

Dans cet esprit, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si Marvel établira des liens entre Ironheart et Tony Stark.

Stark est mort au meilleur et au pire moment possible dans le MCU. D’une part, Stark a accompli sa mission de longue date, sacrifiant sa vie pour sauver l’univers. Nous savions qu’il risquait de mourir dans Fin du jeu, mais nous n’étions pas préparés à cette fin émotionnelle.

D’un autre côté, le MCU va avoir beaucoup de nouveaux personnages extraordinaires qui n’auront pas l’occasion d’interagir avec Stark. C’est pourquoi tant de fans de MCU voudraient revoir Iron Man sous une forme ou une autre. Cela signifie garder son héritage de Fin du jeu intact. Heureusement, le multivers donne à Marvel la possibilité de ramener n’importe quelle variante d’Iron Man au MCU. Il se trouve que Et si… ? l’épisode 3 nous montre une telle variante. Cependant, les choses ne se présentent pas bien pour cet Iron Man.

Nous devons également mentionner qu’il y a cinq ans d’histoires inédites de Tony Stark : le temps entre Infinity War et Endgame. Tony semble avoir pris sa retraite après le premier conflit avec Thanos. Mais il travaille toujours sur la technologie Iron Man, comme on le voit dans Fin du jeu. Aurait-il pu interagir avec Riri Williams d’une manière ou d’une autre avant les événements de Endgame ?

Black Panther : Wakanda Forever apportera les premières réponses à nos questions Ironheart. Nous pourrions bientôt savoir si l’histoire d’origine du personnage ressemblera aux bandes dessinées ou si Marvel la peaufine pour répondre aux besoins du MCU.