Voici notre tout premier aperçu de l’émission The Last of Us HBO

Le 26 septembre est Le dernier d’entre nous Jour. Avant l’événement de cette année, Naughty Dog a dit aux fans de s’attendre à du nouveau contenu pour célébrer, mais n’a pas dit ce que cela pourrait être. Puisque nous sommes maintenant dans le futur, nous savons exactement ce que c’est.

La grande surprise de Naughty Dog n’était pas la rumeur du multijoueur, ni aucune des autres annonces liées au jeu. Ce que nous avons obtenu était le premier cliché officiel de la série The Last of Us HBO.

Le studio a publié la photo sur les réseaux sociaux, montrant Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie) de dos, alors que les deux surveillent un site d’accident d’avion dans une ferme quelque part.

Il n’y a pas grand-chose à faire ici, mais étant donné que le spectacle couvrira principalement les événements du premier jeu, l’apparence des deux, en particulier leurs costumes, est très authentique par rapport à l’esthétique du premier jeu.

L’émission The Last of Us HBO est diffusée en juin 2022, il reste donc beaucoup de temps pour d’autres teasers comme celui-ci – jusqu’à l’éventuelle bande-annonce.