Voici Olek Usyk, le rival d’Anthony Joshua pour trois titres poids lourds

La boxe est paralysée. Anthony Joshua (24-1, 22 KO) est le roi des poids lourds (Il a trois des quatre ceintures poids lourds) et revient sur le ring ce samedi. Il aurait dû le faire plus tôt, affronter Tyson Fury pour unifier le poids lourd, mais un juge a empêché ce procès (Fury était censé donner la trilogie à Wilder) et AJ a opté pour le challenger officiel de la WBO Olek Usyk (18-0, 13 KO). Le défi pour les deux est énorme. Ils affrontent sans aucun doute deux des meilleurs livre pour livre du moment.

Usyk, 34 ans, ukrainien est médaillé d’or aux Jeux olympiques de Londres 2012. Combattant de l’école d’Anatoly Lomachenko (père du champion du monde Vasyl), sa mobilité et sa précision sont ses principales caractéristiques. Avec ces fondamentaux, Olek a réussi à remporter la World Boxing Super Series chez cruiserweight (Première saison). Sa victoire contre Gassiev lui a procuré une grande tranquillité financière grâce au montant du tournoi et l’a également mis sur le radar de tous les fans.

Après s’être réaffirmé face à Tony Bellew, qui dominait sa catégorie avant lui, il a décidé de faire le saut chez les poids lourds. Il a disputé deux combats dans la première division de boxe et s’adapter coûte cher. Usyk est un croiseur en plein essor et cela s’est fait remarquer. La taille lui a coûté et il a pris des coups durs, même contre Chisora ​​il était en difficulté. Par conséquent, il y a beaucoup de doutes sur la performance qu’il pourra donner devant AJ. Il aura besoin de mobilité, d’explosivité (qualités qui ont tué Joshua contre Andy Ruiz lors du premier combat) et d’une plus grande taille, ce qu’il a montré dans ses dernières photos. C’est une superclasse face à un défi majeur. Des légendes sont forgées dans ces batailles et il veut entrer dans ce navire. Le samedi, il a l’examen.