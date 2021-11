Voici Óscar García Maceiras, le bras droit de Marta Ortega

30/11/2021 à 16h25 CET

Ruben D. Rodriguez

Le poids lourd qui Oscar García Maceiras (La Corogne, 1975) qu’il avait acquis dans le secteur bancaire jusqu’en janvier 2021, il le renforce désormais dans le domaine des affaires avec sa nomination avec effet immédiat au poste de PDG de Index, moins d’un an après avoir quitté Santander pour rejoindre le géant du textile en tant que secrétaire général et conseil. La vie professionnelle de ce diplômé en Droit de la Université de La Corogne (UDC) a eu une solide carrière de vingt ans dans le domaine juridique et, depuis mars de l’année dernière, elle s’est adaptée à un autre domaine de gestion, celui de la mode, dans lequel maintenant, main dans la main avec Marta Ortega, nommée nouvelle présidente d’Inditex, assume la fonction exécutive de l’entreprise.

Sérieux et pragmatisme sont les qualités qu’scar García Maceiras met en évidence dans les profils publiés à chaque fois qu’il a changé de poste. Il a cultivé ces vertus au cours de sa carrière universitaire, culminant avec le prix extraordinaire et le prix de fin de diplôme à l’UDC, et complété par des études de troisième cycle à l’université IESE Business School, The Valley Digital Business School et Singularity University. Et il n’a pas fallu longtemps pour les refléter dans son expérience, d’abord comme procureur à La Corogne, où il faisait partie, avec moins de 30 ans, de l’équipe juridique en charge de la gestion de l’incident du pétrolier Prestige, et plus tard dans le secteur privé.

Les Banque Pasteur Il lui faisait confiance en tant que Secrétaire Général et du Conseil ; Banco Popular, en tant que vice-secrétaire du Conseil et directeur de l’Institutional Advisory ; la Société pour la gestion des actifs issus de la restructuration bancaire (Sareb) lui a confié la direction générale du développement de l’entreprise et des affaires juridiques ; et Santander, qui en 2017 avait absorbé Pastor et Popular, sont arrivés pour s’occuper de la défense juridique des intérêts de l’entité présidée par Ana Patricia Botín en tant que directrice du département juridique et secrétaire adjointe du conseil d’administration. Il y a atterri aux mains de Belén Romana, conseiller bancaire et ancien patron de Sareb, et après avoir rejeté une offre d’El Corte Inglés. Quelques années plus tôt, en 2012, il avait rejoint le Conseil de Nueva Pescanova, mais il n’y est resté que quelques semaines.

Ces références et la pertinence des fonctions qu’il a occupées ont conféré à l’avocat de La Corogne un profil discret et efficace, si apprécié dans la multinationale fondée par Amancio Ortega. « J’assume avec une grande responsabilité et enthousiasme les nouvelles fonctions qui me sont confiées, avec la tranquillité d’avoir une grande équipe humaine, pleine de jeunesse, d’expérience et de talent dans tous les domaines et pays où nous sommes présents, dont c’est un bon Par exemple, le comité de gestion que nous avons nommé & rdquor;, a déclaré Maceiras hier dans le communiqué publié par la société.

Maceiras est le quatrième PDG de Index. Le premier était José Maria Castellanos, de 1997 à 2005. Il a été remplacé par Pablo Isla, qui, comme l’avocat de La Corogne, a commencé sa carrière comme procureur de la République. Carlos Crespo était le troisième. A ses côtés se trouvera la nouvelle présidente, Marta Ortega, fille du fondateur et premier actionnaire du groupe, Amancio Ortega, après la démission d’Isla. Les deux nominations seront effectives au 1er avril 2022.