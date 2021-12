Voici où en est Tyler Cameron avec Hannah Brown après ses mémoires

Hannah marronles mémoires juteuses de ne sont peut-être pas sous Tyler cameronl’arbre de vacances de cette année.

Près d’un mois après que la star de The Bachelorette a publié son premier livre God Bless This Mess, certains fans se demandent peut-être si certains de ses ex les plus célèbres ont acheté un exemplaire pour eux-mêmes. Lors d’une interview exclusive avec E! News, Tyler a révélé qu’il n’avait pas lu le livre. En même temps, il n’a que de l’amour pour son ex.

« Je pense qu’elle va bien. Je pense qu’elle va bien », a-t-il déclaré le 17 décembre. « On dirait qu’elle a un homme bien. Nous sommes cool. Je lui souhaite tout le meilleur. »

La star de télé-réalité a ajouté : « Il y a des livres que j’essaie de lire en ce moment. Cela n’a pas encore atteint la liste. Si quelqu’un les obtient pour moi [this holiday], ça va être assez drôle je vais dire ça. »

Dans ses mémoires, Hannah revient sur son expérience en tant que Bachelorette d’ABC où elle est sortie avec Tyler pendant la saison.