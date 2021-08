voici où l’acheter Crypto new media

in

Après avoir augmenté de 75%, le protocole perpétuel (PERP) a maintenu une tendance haussière qui a commencé à la mi-juillet et les investisseurs s’intéressent à la pièce numérique. Pour aider les investisseurs qui se demandent ce qu’est le protocole perpétuel (PERP) et comment et où ils peuvent l’acheter, Invezz a créé un article simple qui explique tout cela.

Pour en savoir plus, faites défiler vers le bas en commençant par comment et comment acheter la pièce de protocole perpétuel en ligne.

Comment et où acheter le Protocole perpétuel en ligne

Êtes-vous à la recherche d’actualités rapides, de bons plans et d’analyses de marché ?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour acheter la pièce de protocole perpétuel en ligne, vous devez trouver un courtier/bourse qui propose la crypto et créer un compte avec lui. Une fois cela fait, vous pouvez acheter le nombre de pièces PERP que vous souhaitez en utilisant les méthodes de paiement spécifiées par la bourse ou le courtier.

Voici quelques-uns des meilleurs échanges cryptographiques où vous pouvez acheter la pièce de protocole perpétuel :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Inscrivez-vous instantanément sur Binance

Qu’est-ce que le protocole perpétuel (PERP) ?

Perpetual Protocol (PERP) est la crypto-monnaie native pour le Perpetual Protocol Decentralized Exchange (DEX). Si c’est la première fois que vous entendez parler du Perpetual Protocol Decentralized Exchange (DEX), il s’agit d’une plate-forme DEX en chaîne conçue pour permettre aux traders de crypto de négocier des contrats de swap perpétuels.

Le DEX fournit aux décideurs et aux preneurs un effet de levier et des utilisations 10x et en tant que DEX, le protocole perpétuel n’exige pas que les utilisateurs créent des comptes (inscription).

En plus de permettre aux utilisateurs de négocier des contrats de swap perpétuels, les utilisateurs peuvent également gagner des frais en fournissant des liquidités aux pools de liquidités et en jalonnant les jetons PERP.

Dois-je acheter des pièces de protocole perpétuel aujourd’hui ?

La pièce du protocole perpétuel a un retour sur investissement de 764,21% selon Coinmarketcap.com. En combinant cela avec les gains que la pièce a réalisés au cours de la semaine dernière, certains pourraient conclure que l’achat du protocole perpétuel aujourd’hui est une sage décision d’investissement.

Cependant, investir dans les cryptos, en général, est risqué en raison de la volatilité des prix du marché et nécessite donc beaucoup de prudence. En tant que tels, les investisseurs doivent toujours investir de l’argent qu’ils peuvent se permettre de perdre, en particulier dans des altcoins à évolution rapide comme le protocole perpétuel.

Prévision du prix des pièces du Protocole perpétuel

Bien que la pièce du protocole perpétuel ait connu un petit retracement en juin après une tendance haussière soutenue qui a commencé en janvier 2021, la crypto est à nouveau sur une tendance haussière et, compte tenu des gains récents de la semaine dernière, la pièce pourrait encore augmenter. les jours à venir. Cependant, il est toujours important de garder les yeux et les oreilles ouverts car le marché de la cryptographie est très volatile.

Couverture des médias sociaux de la pièce du Protocole perpétuel

(1/5) Nous sommes ravis de vous présenter Curie – Perpetual Protocol V2 – 🧑‍🔬 🧪 Cette mise à niveau améliore considérablement l’efficacité du capital et augmente la perception des frais pour les fournisseurs de liquidités. Plongez ou lisez le tl; dr 🧵 ci-dessoushttps://t.co/T9Apeq0O4N pic.twitter.com/4yQmeeBOSW — Protocole perpétuel | Nous embauchons! (@perpprotocol) 30 juin 2021

Investissez dans la crypto, les actions, les ETF et plus en quelques minutes avec notre courtier préféré,

eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent