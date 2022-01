Voici où les 2 billets gagnants ont été vendus

Deux billets gagnants ont été vendus lors du tirage au sort du Powerball mercredi soir. Le jackpot a atteint 632,6 millions de dollars, avec une option en espèces de 450,2 millions de dollars. Grâce à de fortes ventes, le jackpot est devenu le septième plus gros de l’histoire du Powerball. Les gagnants, qui ont acheté leurs billets en Californie et au Wisconsin, se partageront le jackpot.

Chaque billet vaut 316,3 millions de dollars ou 225,1 millions de dollars en espèces avant impôts, a déclaré Powerball. Les numéros gagnants étaient les boules blanches 6, 14, 25, 33 et 46. Le numéro Powerball était 17. C’était la première fois que quelqu’un touchait le jackpot depuis le 4 octobre.

Si vous n’avez pas trouvé les six numéros, vous aurez peut-être encore un prix à réclamer. Il y avait plus de 3 millions de billets qui ont remporté des prix allant de 4 à 2 millions de dollars seulement après le tirage de mercredi. Il y a eu 12 billets Match 5 d’une valeur de 1 million de dollars chacun vendus en Arizona, Californie, Floride, Indiana, Maryland, Missouri, New Jersey, New York et Texas. Deux billets Match 5+ Power Play d’une valeur de 2 millions de dollars chacun ont été vendus en Floride et en Géorgie. L’un des billets jackpot a été vendu dans un 7-Eleven à Sacramento, selon la California Lottery. Un billet gagnant du Match 5 a été vendu dans un Chevron à South Pasadena, en Californie.

Les billets Powerball peuvent être achetés dans tous les États, à l’exception de l’Alabama, du Nevada, de l’Utah, de l’Alaska et d’Hawaï. L’État le plus récent à ajouter Poweball est le Mississippi, qui a commencé à vendre des billets en janvier 2020. Vous pouvez également obtenir des billets Powerball à Washington, DC, à Porto Rico et aux îles Vierges américaines. Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 292,2 millions et le prochain tirage est prévu samedi. Les chances de gagner un prix sont de 1 sur 24,9, selon Powerball.

Le plus gros jackpot Powerball est le prix de 1,586 milliard de dollars remporté par trois acheteurs de billets en Californie, en Floride et au Tennessee en janvier 2016. Cela reste également le plus gros jackpot remporté dans l’histoire des loteries américaines et mondiales, juste devant un jackpot Mega Millions de 1,537 milliard de dollars en 2018. . La deuxième marque la plus élevée a été établie par le jackpot de 768,4 millions de dollars remporté par un acheteur de billets du Wisconsin en mars 2019. En août 2017, un joueur chanceux du Massachusetts a remporté le troisième plus gros jackpot, qui s’élevait à 758,7 millions de dollars.