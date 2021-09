Voici où se produisent la plupart des escroqueries cryptographiques, selon le nouveau rapport Chainalysis ⋆ Crypto new media

Un nouveau rapport de la société d’analyse Chainalysis fait la lumière sur les endroits où se produisent le plus d’escroqueries cryptographiques dans le monde.

Le rapport se concentre sur les crimes liés à la cryptographie en Europe de l’Est, qui, selon Chainalysis, est le deuxième pour l’activité cryptographique illicite derrière l’Afrique.

L’entreprise recueille des données montrant le degré d’exposition des adresses de chaque région aux adresses illicites.

Source : analyse de chaîne

Chainalysis note que l’Europe de l’Est envoie plus de cryptos sur les marchés illégaux du darknet que partout ailleurs, en grande partie à cause du marché Hydra, le plus grand marché du darknet au monde qui s’adresse aux russophones de la région.

Mais dans l’ensemble, la plupart des transactions cryptographiques illicites en Europe de l’Est sont liées à des escroqueries plutôt qu’à des marchés noirs en ligne.

«Comme c’est le cas dans toutes les régions, les escroqueries représentent la plus grande part des fonds envoyés depuis l’Europe de l’Est vers des adresses illicites – nous pouvons supposer que la plupart de cette activité représente des victimes qui envoient de l’argent à des escrocs. Entre juin 2020 et juillet 2021, les adresses basées en Europe de l’Est ont envoyé 815 millions de dollars à des escroqueries, juste derrière l’Europe de l’Ouest.

Chainalysis indique également que l’Europe de l’Est envoie le plus de trafic Web vers des sites Web frauduleux liés à la cryptographie, suivie de l’Asie centrale et méridionale et de l’Amérique latine.

Source : analyse de chaîne

La société nomme l’Ukraine comme le pays qui visite le plus les sites Web d’escroquerie cryptographiques, dépassant les États-Unis malgré sa population modeste d’environ 44 millions d’habitants.

Chainalysis dit que Finiko, une société basée en Russie qui a été considérée comme un stratagème de Ponzi par la banque centrale russe, a capturé la part du lion des escroqueries liées à la cryptographie et a vu son fondateur arrêté en juillet. Finiko aurait reçu plus de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin (BTC) via plus de 800 000 dépôts distincts.

Finiko est l’un des près d’une douzaine d’auteurs identifiés par Chainalysis dans une liste des 5 principales escroqueries cryptographiques dans chaque région du monde.

Source : analyse de chaîne

Vous pouvez lire le rapport complet de Chainalysis ici.

Consultez les derniers titres de l'actualité

