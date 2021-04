Voici plus de fourrage pour le débat Apple contre Android – .

Avant que le PDG d’Apple, Tim Cook, participe à une interview avec Kara Swisher du New York Times publiée lundi – une interview qui a généré des tonnes de manchettes, grâce à Cook discutant de tout, de Facebook à Parler, Elon Musk, la confidentialité, iOS 14.5 et beaucoup plus – de nouvelles données ont été publiées qui fourniront plus de nourriture pour le débat de longue date entre Apple et Android.

Selon une étude de Sensor Tower, les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis ont dépensé en moyenne 138 USD en applications de l’App Store d’Apple en 2020, en hausse de 38% par rapport à l’année précédente. Cela inclut l’argent dépensé pour les applications premium ainsi que pour les achats intégrés, mais cela ne reflète même pas la totalité de ce que les utilisateurs d’iPhone ont réellement dépensé pour les applications l’année dernière, car cela exclut les achats au sein d’applications comme Amazon et Uber qui ne sont pas traités via l’App Store.

Il convient également de noter que l’écart entre ce que les utilisateurs d’iPhone dépensent pour les applications et ce que les propriétaires d’appareils mobiles Android dépensent continue d’être aussi large que jamais. C’est précisément pourquoi tant de développeurs d’applications accordent la priorité au lancement sur iOS: selon Sensor Tower, les propriétaires d’appareils Android n’ont dépensé que 38,6 milliards de dollars en achats sur Google Play Store en 2020, soit une simple fraction du total iOS.

Cependant, même si l’App Store d’Apple a généré une augmentation d’un peu plus de 87% en termes de dépenses de consommation l’année dernière par rapport au Play Store, les deux marchés d’applications ont vu leurs dépenses de consommation respectives augmenter à peu près au même rythme d’une année sur l’autre. .

Dans une certaine mesure, les lignes de tendance générales reflétées dans les données de la Sensor Tower ne sont pas surprenantes, car la pandémie de coronavirus a vu les consommateurs s’appuyer encore plus qu’ils ne l’étaient déjà sur les appareils mobiles à la fois pour le travail, les loisirs et le plaisir. À cette fin, selon la nouvelle recherche, les dépenses en jeux et en divertissement général dans l’App Store ont explosé en 2020.

Dans l’ensemble, voici à quoi ressemblent les augmentations annuelles pour Apple au cours des dernières années:

Dans le même ordre d’idées, Cook a partagé un peu plus de détails sur l’App Store dans son interview en podcast avec Swisher, expliquant qu’au cours d’une semaine donnée, un peu moins de la moitié des 100000 applications App Store soumises à l’examen d’Apple sont rejetées. En d’autres termes, la gestion rigoureuse du magasin par Apple est quelque chose dont le fabricant d’iPhone reste farouchement fier et engagé.

«Au cours d’une semaine donnée, 100 000 candidatures entrent dans l’examen de l’application», a déclaré Cook à Swisher lors de l’interview. «40 000 d’entre eux sont rejetés. La plupart d’entre eux sont rejetés parce qu’ils ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas comme ils disent qu’ils travaillent. Vous pouvez imaginer si la curation disparaissait, ce qui arriverait à l’App Store dans un laps de temps très court. «

