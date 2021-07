Voici plus de preuves que Daredevil est dans “Spider-Man: No Way Home”

Depuis que Netflix a annulé Daredevil, les fans se demandent si Charlie Cox aurait ou non la chance de reprendre le rôle principal. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a même laissé entendre plus tôt cette année que les personnages de Netflix pourraient « peut-être un jour » revenir. Et maintenant, près de trois ans après l’annulation de Daredevil et la mort des émissions Marvel de Netflix, les preuves ont commencé à s’accumuler que Daredevil pourrait faire ses débuts en MCU dans Spider-Man: No Way Home.

À la fin de l’année dernière, Murphy’s Multiverse a affirmé que Charlie Cox avait signé pour apparaître dans le troisième film de Spider-Man. Dans les mois qui ont suivi, des rumeurs ont surgi, faisant de Matt Murdock un personnage clé de la suite. Selon ces rumeurs, nous ne verrons peut-être pas Murdock dans le costume de Daredevil. Au contraire, Marvel profitera de l’occasion pour taquiner les apparitions futures.

Marvel, sans surprise, n’a pas jeté un coup d’œil. Dommage pour Marvel qu’Internet ne dort jamais.

Preuve possible que Daredevil est dans Spider-Man

Mardi, le Celebrity Fan Fest de San Antonio a annoncé sur Twitter que Charlie Cox ne serait plus au spectacle. Selon l’événement, “les changements d’horaire de tournage de dernière minute” sont à blâmer. Un rapide coup d’œil sur l’IMDb de Charlie révèle qu’il n’est actuellement pas connu pour travailler sur quoi que ce soit encore en production. Alors, qu’est-ce qui a pu le forcer à annuler sa comparution ?

Eh bien, ne sauriez-vous pas que Spider-Man: No Way Home serait en train de subir de nouvelles prises de vue en ce moment. Des photos de l’ensemble ont apparemment été publiées en ligne il y a quelques jours à peine. Il existe d’innombrables explications à l’absence de Cox lors d’un fan festival, mais celle-ci est certainement la plus intrigante.

Les rumeurs suggèrent qu’une multitude d’acteurs familiers apparaîtront dans Spider-Man: No Way Home aux côtés de Daredevil. Jamie Foxx (Electro) et Alfred Molina (Doc Ock) ont confirmé qu’ils reprendront leurs rôles de The Amazing Spider-Man 2 et Spider-Man 2, respectivement. Les anciens Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient également à bord.

