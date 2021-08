Voici plus de preuves que WhatsApp pour iPad est enfin sur le point d’être lancé

Le mois dernier, WhatsApp a confirmé à TechRadar qu’il déploierait bientôt la prise en charge de l’utilisation de comptes sur plusieurs appareils, et maintenant il y a plus de preuves qu’une application iPad pour WhatsApp va être incluse dans cette poussée de fonctionnalité.

Un tweet des pronostiqueurs toujours fiables de @WABetaInfo montre une capture d’écran de WhatsApp fonctionnant sur un iPad comme l’un des appareils liés à un compte. Pour le moment, la prise en charge multi-appareils est testée avec un nombre limité d’utilisateurs.

Le tweet fait référence à “multi-device 2.0”, suggérant que plus d’appareils – en particulier l’iPad et les tablettes fonctionnant sous Android – vont être ajoutés au mélange très bientôt. À l’heure actuelle, seuls l’application Web, l’application de bureau et les gadgets du portail Facebook sont considérés comme faisant partie d’une configuration multi-appareils.

NOUVELLES : WhatsApp travaille enfin sur le multi-appareil 2.0, et vous pouvez utiliser l’iPad comme nouvel appareil lié ☄️Les tablettes Android sont également prévues pour prendre en charge le multi-appareil sur WhatsApp pour Android ! Suivez-moi pour en découvrir plus pic.twitter.com/rND4xQfBDj20 août 2021

Surveillez cet endroit

Le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a précédemment déclaré qu’il “adorerait” voir une application WhatsApp pour iPad, ce qui semble prometteur pour les propriétaires d’une tablette Apple qui souhaitent continuer à envoyer des messages loin de leur téléphone.

La prise en charge de plusieurs appareils signifie que chaque appareil obtient une connexion distincte à WhatsApp. À l’heure actuelle, si vous ouvrez l’application de bureau ou Web, ils synchronisent les conversations à partir de votre téléphone ; à l’avenir, ces applications communiqueront directement avec les serveurs de WhatsApp, tout en maintenant le cryptage de bout en bout pour lequel elles sont connues.

Selon cette nouvelle fuite, la prise en charge des tablettes iPad et Android est désormais “en cours de développement” et apparaîtra “dans une future mise à jour”, bien que nous n’ayons pas plus de détails en termes de calendrier ou de fenêtre de lancement spécifique. Sur la base de ces nouvelles preuves, cela va arriver le plus tôt possible.

Analyse : WhatsApp sait qu’il doit continuer à évoluer

(Crédit image : Tada Images / Shutterstock)

La prise en charge multi-appareils a certainement été longue à venir – nous parlons de WhatsApp permettant aux utilisateurs de se connecter à partir de plusieurs appareils depuis plusieurs années à ce stade, et il semble maintenant que l’attente touche à sa fin.

Que ce soit iMessage, Google Chat, Facebook Messenger ou Telegram, la plupart des applications de messagerie fonctionnent désormais de manière transparente sur plusieurs appareils à la fois – et le propriétaire de WhatsApp, Facebook, sait que ses utilisateurs voudront se connecter à plusieurs endroits simultanément. Il doit continuer à ajouter des fonctionnalités pour suivre.

Il y aura toujours une limitation importante, même avec cette nouvelle prise en charge multi-appareils : vous ne pourrez toujours utiliser WhatsApp qu’avec un seul smartphone à la fois. Les appareils secondaires devront être des ordinateurs et (comme nous l’avons appris aujourd’hui) des tablettes.

Un tweet de suivi de @WABetaInfo confirme que l’application iPad sera bien une application native plutôt qu’une application Web, et qu’elle fonctionnera indépendamment d’un iPhone et d’autres appareils. Le moyen le plus rapide d’obtenir la nouvelle fonctionnalité est de rejoindre la version bêta de WhatsApp.