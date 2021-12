Voici pourquoi 2021 a été l’année des contrôles de relance et Let’s Go Brandon

À part la pandémie de COVID-19, il est sûr de dire à ce stade que vous auriez du mal à trouver quelque chose dont plus de gens ont parlé sur une longue période de temps en 2021 que les contrôles de relance. Ainsi que le « Let’s Go Brandon ! slogan/slogan/chant/comme vous voulez l’appeler qui s’est transformé en un mouvement viral parmi les critiques du président Biden. 2021, en d’autres termes, a été une année au cours de laquelle des millions d’Américains ont reçu plus d’une demi-douzaine de chèques de relance du gouvernement fédéral. Et des millions d’Américains, en colère contre le président, scandaient « Let’s Go Brandon ! lors d’événements sportifs. Et acheter des marchandises ornées de la phrase, diffuser des chansons inspirées de la phrase, et bien plus encore.

Ce qui est encore plus intéressant que de souligner tout cela, c’est pourquoi, en fait, ces deux histoires ont fait la une des journaux cette année.

Let’s Go Brandon sens

L’ensemble « Let’s Go Brandon! les choses ont commencé en octobre, au Talladega Superspeedway. Brandon Brown venait de remporter une course NASCAR. Et le présentateur sportif Kelli Stavast a commenté à un moment donné lors d’une interview avec Brown comment la foule semblait scander en son honneur: « Allons-y, Brandon! » Malheureusement, ce n’est pas vraiment ce qu’ils scandaient. La foule s’adressait très clairement au président Biden, pas à Brandon. Seulement, avec une bombe f devant son nom au lieu de « Allons-y !

Inutile de dire que dans un monde où les conservateurs sont prédisposés à assumer que les médias grand public et la culture populaire sont empilés contre eux ? La viralité de cette phrase a été assurée à peu près dès le départ.

Et le tout continue de faire boule de neige.

Selon des articles de presse, une entreprise géorgienne a vendu suffisamment de papier d’emballage sur le thème « Let’s Go Brandon ! » pour couvrir plus d’une demi-douzaine de terrains de la NFL. Un chahuteur a interrompu la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, lors d’un événement ces derniers jours avec le slogan. Un autre chahuteur a fait de même pour le «Brandon» dans la phrase lui-même, le président Biden. Et vous pouvez trouver toutes sortes de marchandises, des chapeaux aux chemises et bien plus encore, décorées avec la phrase.

Repéré lors des votes à la Chambre: le représentant du GOP Jeff Duncan de SC portant un masque avec une phrase que les républicains utilisent à la place de F *** Joe Biden. pic.twitter.com/0rTSz6LwNV – Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) 26 octobre 2021

Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec les contrôles de relance ?

Des milliards de dollars d’argent de relance

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a envoyé le sixième et dernier chèque de relance du crédit d’impôt pour enfants pour 2021. Il a mis fin, pour cette année au moins, au flux de dizaines de milliards de dollars, répartis sur plus d’une demi-douzaine de paiements de relance. . Ce qui a coïncidé avec une explosion de l’inflation, à un niveau record de trois décennies. Et qui a coïncidé avec une année au cours de laquelle nous avons vu un nombre cumulé de décès de Covid plus important que celui que nous avons connu l’année dernière. Quand, oui, il n’y avait encore que la souche Covid originale, moins transmissible – mais aussi zéro vaccin.

Le point est : les gens sont en colère. Et en difficulté. Le président Biden lui-même a toujours du mal à tenir les deux promesses clés qui lui ont valu la Maison Blanche. Une promesse de « arrêter le virus ». Et l’affirmation plus nébuleuse qu’il n’y aurait plus de tweets méchants, que les adultes étaient désormais aux commandes, et que nous pourrions tous signer en soulagement au retour d’une gouvernance responsable.

Seulement, ça n’a pas vraiment marché comme ça, n’est-ce pas ?

Concernant ce dernier, c’est le genre de crise qui est taillée sur mesure pour un style FDR « La seule chose que nous ayons à craindre, c’est la peur elle-même moment.

Au lieu de cela, nous avons reçu de ce président cette semaine : « Vous allez tous mourir cet hiver. »

Encore trois ans de Brandon

Je pourrais continuer. Comme à toutes les fois au cours de cette première année de l’administration Biden, nous avons entendu une version de la protestation selon laquelle « Nous n’aurions pas pu prévoir cela – nous n’avions aucune idée à quel point les choses seraient mauvaises ». Encore et encore. Nous n’avions aucune idée que l’Afghanistan se désintégrerait aussi vite qu’il l’a fait. Selon les mots du vice-président Harris, nous (l’administration) n’avons pas vu venir Delta ou Omicron. Je n’avais aucune idée. « Je pense que la plupart des scientifiques ne l’ont pas fait, sur les conseils et la direction desquels nous nous sommes appuyés », a déclaré Harris au LA Times.

Biden lui-même est revenu sur ce même mantra lors d’une conférence de presse le mardi 21 décembre. Un journaliste lui a demandé ce qui a pris autant de temps à l’administration pour augmenter la disponibilité des tests de coronavirus. « Allez, qu’est-ce qui a pris si longtemps ? » il a répondu. «Ce qui a pris si longtemps, c’est que cela n’a pas pris longtemps du tout. Ce qui s’est passé, c’est que le virus Omicron s’est propagé… »

Attendez –

« … plus rapidement que quiconque ne le pensait. »

Le dernier mot

Je pense qu’à ce stade, grâce à une économie qui a rendu les Américains malheureusement trop dépendants des contrôles de relance ainsi qu’au type de climat politique dans lequel « Allons Brandon ! » peut s’épanouir, l’image ne pourrait pas être plus claire.

Après deux ans de présidents qui ont promis, alternativement, de rendre l’Amérique à nouveau formidable et de la reconstruire en mieux – je pense qu’à ce stade, je préférerais que le prochain gars la laisse tranquille.