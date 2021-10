Voici pourquoi 2022 sera fou pour Bitcoin, selon Crypto Trader Lark Davis

Le crypto-trader et analyste de marché largement suivi, Lark Davis, pense que Bitcoin (BTC) s’annonce pour une croissance explosive l’année prochaine.

Dans une nouvelle vidéo, Davis dit à ses 444 000 abonnés YouTube que la récente accumulation de Bitcoin par les détenteurs à long terme indique que 2022 « pourrait être plus haussier que quiconque peut l’imaginer ».

En regardant un graphique partagé par l’analyste en chaîne Willy Woo, Davis examine comment les pics d’accumulation de détenteurs à long terme précèdent souvent les hausses de prix.

« Qu’ont en commun toutes ces périodes d’accumulation massive ? Ils sont arrivés juste avant des rassemblements dramatiquement importants.

Vous savez ce qui vient de se passer ? L’accumulation pour les détenteurs à long terme vient d’atteindre un pic. Nous sommes actuellement au pic d’accumulation. Comprenez-vous à quel point c’est fou? Nous sommes presque sur le point d’atteindre un nouveau prix record.

Chaque fois auparavant, lorsque nous avons eu ces éruptions de prix importantes, c’était lorsque les détenteurs à long terme se sont retirés des marchés. »

Source : Willy Woo/Twitter

« Ce qui est intéressant, c’est que nous nous sommes complètement remis de [the recent] tremper. Nous entrons maintenant dans la découverte de l’accumulation. Cela m’indique que le marché se prépare pour une période d’expansion massive.

Parce que rappelez-vous, c’est une anomalie complète ce que nous examinons en ce moment, ce qui signifie que 2022 va probablement être totalement fou, car chaque fois que nous avons atteint un pic d’accumulation comme celui-ci auparavant, cela a été très, très baissier période.

Oui, nous avons eu notre période très baissière. Et maintenant? Maintenant, nous nous préparons pour le prochain élan majeur. »

L’analyste crypto pense que le sentiment Bitcoin restera positif non seulement l’année prochaine, mais tout au long de la décennie.

« Nous sommes dans une période d’achat accru. Tout le monde veut monter dans le train maintenant. Tout le monde regarde, se dit : ‘Vache sacrée, c’est réel, ça va vraiment arriver. Bitcoin va atteindre 100 000, 200 000, 300 000, 400 000… Il passera à 500 000, peut-être même à un million de dollars d’ici la fin de la décennie.

2022 va être une bonne année. Vraiment, j’aimerais ajouter à cela, cette décennie va être une sacrée bonne décennie.

