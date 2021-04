Voici pourquoi Activision Blizzard n’a pas sauté dans le récent boom des fusions et acquisitions

Le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick (photo), a expliqué pourquoi son entreprise ne participait pas à des activités de fusions et acquisitions comme de nombreuses sociétés de jeux ces dernières années.

S’adressant à GamesBeat, l’exécutif a déclaré que bien qu’il ait fait des acquisitions importantes dans le passé, il n’en a pas ressenti le besoin ces dernières années en raison de la «croissance organique» de l’entreprise. Le dernier achat majeur d’Activision Blizzard était le géant du mobile King en 2015, qu’il a acheté pour 5,9 milliards de dollars.

«Nous avons beaucoup de croissance organique. Nous n’avons donc pas besoin de fusions et acquisitions pour développer l’entreprise », a-t-il déclaré. «Nous devons trouver le talent pour suivre les opportunités que nous avons en interne. Cela dit, lorsque vous regardez ces 30 dernières années, nous avons acheté de nombreuses entreprises comme King et Blizzard. Il y avait des entreprises comme Treyarch, Raven et de nombreux studios que nous avons achetés là où les mêmes dirigeants sont en place aujourd’hui. »

Il a poursuivi: «Il y a beaucoup d’attention, d’intérêt et d’enthousiasme pour les jeux. Il y a beaucoup de capitaux à courir [and there aren’t that many] Opportunités. Cela s’équilibre généralement avec le temps. Pour nous, trouver des entreprises spéciales qui ont de grandes cultures et des équipes engagées pour l’innovation et l’excellence, et qui sont enthousiastes et enthousiastes à l’idée de venir travailler et qui partagent des valeurs – c’est ce que nous recherchons. Mais nous sommes également très prudents. C’est pourquoi nous n’avons pas effectué beaucoup de transactions au fil des ans. »

Parmi les récentes acquisitions à succès dans le domaine des jeux, Microsoft a acheté ZeniMax Media, la société mère de Bethesda, pour 7,5 milliards de dollars, Embracer a acheté le fabricant de Borderlands Gearbox dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,3 milliard de dollars et Electronic Arts a acheté le spécialiste britannique des courses Codemasters pour 2,1 milliards de dollars.

La plate-forme de chat Discord serait en vente avec un prix au nord de 10 milliards de dollars. La firme était apparemment en pourparlers avec un certain nombre d’entreprises, avant d’entamer des discussions «exclusives» avec Microsoft. Ceux-ci semblent avoir pris fin au milieu des rumeurs selon lesquelles Discord prévoyait de devenir public.

