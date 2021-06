Voici pourquoi Amazon a assoupli ses normes de marijuana, selon des experts et des avocats de l’industrie

(Illustration de .)

Lorsque le co-fondateur de Leafly et Headset, Cy Scott, a appris qu’Amazon assouplissait ses normes de test de marijuana pour les candidats à un emploi tout en soutenant les efforts de légalisation du gouvernement fédéral, deux pensées sont immédiatement venues à l’esprit :

Amazon a besoin de gens. Amazon veut des parts de marché.

“Je pense qu’il s’agit fondamentalement d’embaucher”, a déclaré le fondateur de deux entreprises centrées sur le cannabis. «Il est vraiment difficile pour eux d’embaucher étant donné qu’une majorité d’Américains vivent dans des marchés où le cannabis est légal – et une majorité significative lorsque vous ajoutez du cannabis médical. Franchement, c’est difficile pour eux d’embaucher autour de ça.

Il a ajouté: “Et il est également difficile d’ignorer un marché émergent potentiel.”

La semaine dernière, Amazon a annoncé qu’elle soutenait la législation fédérale qui légaliserait la marijuana et que la société cesserait de filtrer les candidats pour l’utilisation de la drogue dans certaines catégories d’emplois. Pour justifier le changement soudain de politique concernant l’utilisation de l’herbe, Dave Clark, PDG de Worldwide Consumer, a noté que le pays change d’attitude à l’égard de l’herbe.

“Cependant, étant donné l’évolution des lois des États aux États-Unis, nous avons changé de cap”, a écrit Clark dans un article de blog annonçant le changement. « Nous n’inclurons plus la marijuana dans notre programme complet de dépistage des drogues pour les postes non réglementés par le ministère des Transports… »

Mais les experts de l’industrie du cannabis ainsi que les avocats qui traitent les problèmes sur le lieu de travail pensent qu’il y a quelque chose de plus profond qui se prépare.

L’embauche dans le cadre de politiques de tolérance zéro était difficile même avant la légalisation de la marijuana. Il y a plus d’une décennie, alors qu’il faisait face à une pénurie de recrues, le FBI a annulé sa politique qui interdisait les candidats qui avaient déjà fumé de l’herbe.

Face à des bassins de recrutement tout aussi réduits, de nombreux services de police locaux avaient également inversé discrètement des politiques similaires pendant des années. Puis vint la première vague d’exemptions de marijuana à des fins médicales, suivie des premières initiatives de légalisation du pot récréatif en 2012 à Washington et au Colorado.

Actuellement, la marijuana à des fins récréatives est légale pour les adultes dans 16 États et dans le district de Columbia. La marijuana médicale est légale dans 20 autres.

Aujourd’hui, toutes les grandes ligues sportives professionnelles américaines ont assoupli les tests de cannabis ou prévoient de le faire, sous la direction de la LNH qui n’arrête désormais que les joueurs ayant des niveaux « dangereusement » élevés de THC, le composé psychoactif de la drogue. Et récemment, quatre États – New York, New Jersey, Montana et Nevada – ont approuvé des protections des travailleurs pour qu’il soit plus difficile pour les employeurs de licencier quelqu’un pour une utilisation de pot récréative en dehors des heures de travail.

Amazon possède des centres de distribution dans chacun de ces États protégés par les travailleurs. Et l’entreprise prévoit d’embaucher des dizaines de milliers d’employés supplémentaires à travers le pays.

Amazon a lancé un nouveau programme de livraison en juin 2018 à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

L’avocat de Seattle, Michael Subit, s’émerveille de l’évolution du paysage juridique. Il y a dix ans aujourd’hui, il a perdu la première affaire de la Cour suprême de l’État concernant la protection des travailleurs et la consommation de marijuana à des fins médicales dans Roe v. Teletech. Devant le tribunal, il a fait valoir que l’adoption de la loi sur la marijuana à des fins médicales signifiait une «obligation d’accommoder» la nouvelle loi lorsqu’un travailleur se voyait prescrire de la marijuana.

“Cet argument a été perdu devant la Cour suprême de Washington”, a-t-il rappelé. “Je pense qu’aujourd’hui, nous obtenons peut-être un résultat différent.”

En effet, l’argument de Subit est maintenant le fondement des protections partielles des travailleurs dans certains États, comme le Massachusetts en ce qui concerne la marijuana à des fins médicales. Washington n’a toujours pas de telles protections pour les travailleurs.

“Eh bien, c’était agréable d’avoir une validation dans le Massachusetts”, a-t-il déclaré en riant.

Mais du point de vue de la planification à long terme, ces changements juridiques dans l’utilisation de la marijuana à des fins récréatives et médicales et la protection des travailleurs ont commencé à éroder la position anti-pot d’Amazon. L’avocat des employeurs Jared Van Kirk, qui a aidé à élaborer des politiques de dépistage des drogues chez les employeurs dans l’État de Washington, a déclaré que le changement d’Amazon était logique. Et il ne serait pas surpris de voir d’autres sociétés multi-états emboîter le pas.

Le changement pro-pot de l’entreprise a non seulement élargi le bassin d’embauche, mais a également rendu la gestion interne beaucoup plus universelle, a-t-il ajouté. “Je n’étais pas du tout surpris qu’un employeur soit ouvert à ces changements, en particulier un employeur multi-états.”

Scott, qui a cofondé puis vendu Leafly, qui s’est concentré sur l’éducation des consommateurs, puis a aidé à lancer Headset, qui fournit des analyses de l’industrie du cannabis, a déclaré qu’il y avait probablement un autre objectif à long terme ici.

Amazon est un détaillant en ligne doté d’un vaste réseau de livraison, a-t-il déclaré. Cette multinationale compétitive et vorace veut-elle être prête si le gouvernement fédéral légalise le pot et ouvre la porte à Joints-by-Amazon ? L’industrie actuelle du cannabis devrait-elle s’inquiéter? Les acheteurs pourraient-ils voir de la marijuana dans Whole Foods et Amazon Fresh ?

À titre de comparaison, Scott a posé et répondu à cette question : qu’a fait Costco lorsqu’il a voulu vendre légalement de l’alcool ?

« Ils ont déversé des millions de dollars pour faire changer les lois », a-t-il déclaré. « C’était très lucratif pour eux.

Amazon pourrait voir le pot de la même manière, a-t-il ajouté. « Certainement là [could be] une opportunité pour eux à l’avenir de vendre du cannabis. Tout détaillant qui doit rivaliser avec Amazon, je pense que c’est un défi.