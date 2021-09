Voici pourquoi AMC Stock redevient un jeu viable

in

Certains pourraient se méfier du fait que si c’est en septembre, le spectacle à Wall Street doit être terminé. Mais quand il s’agit de AMC Entertainment (NYSE :AMC), il semble prêt pour une suite haussière qui vaudra le prix d’admission.

Source : rblfmr/Shutterstock.com

Malgré Covid-19 qui fait rage, les cinéphiles américains semblent plus motivés par le box-office que les derniers chiffres de la pandémie et les extraits sonores mitigés de ce que les gens doivent savoir, tout en étant accroupis à la maison.

Blâmez-le sur la «fatigue de Covid», les libertés civiles obscures enfouies dans la Constitution ou ce que vous avez… c’est ce que c’est. Droit?

Quoi qu’il en soit, l’activité collective du pays le week-end dernier a produit de formidables nouvelles au box-office de la fête du Travail pour le plus grand opérateur de théâtre du pays, AMC.

Pour être juste, payer pour s’asseoir à côté d’un étranger dans un théâtre sombre a eu de Disney (NYSE :DIS) Le film de super-héros Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux agissant comme un certain catalyseur.

Mardi, AMC a annoncé que plus de 2 millions de personnes d’un océan à l’autre se sont rendues dans ses cinémas pendant les vacances. Et cette action très déterminée a été menée par un box-office national record de 90 millions de dollars pour Shang-Chi.

La bonne fortune d’AMC ne s’est pas arrêtée là non plus.

Avec l’aide d’Universal’s Candyman (2021) et du studio conjoint Free Guy – aux côtés d’autres plats de théâtre – la chaîne a également annoncé des revenus records d’admission et de vente pour le week-end de la fête du Travail.

Le fait est que, du Memorial Day à la fête du Travail, l’été 2021 d’AMC a été fort.

La chaîne de théâtre a profité de performances exceptionnelles de Black Widow, F9 et A Quiet Place Part II, ainsi que d’une sortie de revenus à succès en août. Cela pourrait-il s’améliorer pour le stock d’AMC à l’avenir ? Je pense que oui.

Si rien d’autre, il y a No Time To Die de James Bond le mois prochain et Top Gun: Maverick en novembre à attendre avec impatience. Ou pas? Je vais essayer de ne pas juger.

Quel que soit le type de films pour lesquels vous vivez, sur la base de ce qui est affiché sur le graphique hebdomadaire de l’action AMC, le prix d’admission semble prêt et raisonnable pour un public haussier au-delà Reddit.

Action AMC : Graphique des prix hebdomadaires

Source : Graphiques par TradingView

Il y a une tendance historique pour les investisseurs à avoir peur au mois de septembre. Mais plutôt que de s’inquiéter, l’action AMC pourrait mériter un « Booyah ! » haussier. grâce à son succès commercial continu.

Certes, James « Booyah » Cramer n’en est pas encore là. L’analyste de CNBC a parlé positivement d’AMC jeudi, mais n’était pas disposé à jaillir sur le stock de sa manière unique faite pour la caméra.

Pourtant, un élan d’apparence solide parle aux taureaux qui sont prêts à prêter attention au graphique des prix hebdomadaires des actions AMC.

Techniquement, les actions cette semaine ont dépassé de justesse le plus haut d’un chandelier intérieur ou d’un modèle d’appariement. C’est la deuxième formation de ce type en AMC depuis cet été.

Le premier incident a établi un test classique du support de Fibonacci et de l’ancien plus haut de 2016 pour confirmer un plus bas dans une base corrective de trois mois. Aujourd’hui, c’est différent cependant.

La confirmation de configuration de cette semaine est un commerce dynamique plutôt que de jouer un creux dans les actions. Les deux types d’achats ont bien sûr leurs risques uniques.

Travaillant en faveur de cette entrée, la cassure de l’appariement a effacé le niveau de retracement de 38% de la base, un stochastique survendu est aligné haussier, et les bandes de Bollinger d’AMC semblent également principalement favorables.

Moins favorable ? L’action AMC a toujours ses niveaux de Fibonacci de 50% et 62% supérieurs aux prix actuels.

Pour ceux qui s’intéressent à un modèle de bonnet plus durable, le niveau de 50% doit encore être effacé avant que l’AMC ne soit officiellement sur le côté droit de la base. Et sans cela, une entrée de poignée classique souvent utilisée par ces mêmes investisseurs devra également attendre.

Donc, AMC n’est pas le stock parfait. Quoi de neuf, non ?

Fermant les rideaux sur la trame de fond d’AMC d’apparence haussière d’aujourd’hui, si les investisseurs sont intéressés à jouer sur les actions AMC, un écart d’achat haussier de 50 $ / 54 $ en septembre semble prometteur.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.