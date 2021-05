Voici pourquoi Apple ne devrait pas laisser les développeurs avoir leurs propres magasins d’applications – .

Les règles de l’App Store d’Apple sont au centre de plusieurs enquêtes antitrust en Belgique et à l’étranger. L’Union européenne a déjà déposé des accusations antitrust, jugeant le comportement de l’App Store d’Apple anticoncurrentiel dans une affaire Spotify. Par ailleurs, Epic Games a poursuivi Apple aux États-Unis pour des motifs similaires.

Au centre de ces enquêtes et poursuites antitrust se trouvent les règles d’Apple pour l’App Store. Certains développeurs n’apprécient pas les frais de 30% facturés par Apple pour les achats intégrés, surtout si Apple est également en concurrence avec cette application ou ce service. Ils ne sont pas non plus fans du fait qu’Apple ne leur permet pas de facturer directement les clients en utilisant un autre mode de paiement et qu’Apple n’autorise pas les magasins d’applications tiers sur iPhone et iPad.

Ces poursuites et enquêtes pourraient prendre des années et Apple risque de lourdes amendes s’il s’avère qu’elle a enfreint les lois antitrust. Plus important encore, les régulateurs peuvent imposer des changements dans la façon dont l’App Store est géré. Mais peu importe ce qui se passe ensuite, je vous dis tout de suite, développeur, que je ne veux pas que vous gériez les paiements ou les magasins sur iPhone.

Tout ce que je suis sur le point de dire s’applique également à Android de Google. Je ne veux pas non plus que vous gériez les paiements ou les magasins sur Android; Je me concentre uniquement sur l’iPhone, car c’est mon téléphone principal depuis des années.

Commençons par éliminer 30% Apple. En tant que personne ayant déjà acheté beaucoup de contenu via l’App Store, cette coupe n’a pas d’importance pour moi. Bien sûr, j’apprécierais que Apple (et tout le monde dans l’entreprise) le supprime ou applique des crochets différents à différentes applications. Et Apple a déjà commencé à le faire. Mais je paie ce que vous, le développeur, voulez facturer pour vos applications, y compris cette taxe Apple, quel que soit ce pourcentage.

Si vous me dites que je peux acheter la même application ou le même service avec une réduction significative directement auprès de vous, je choisirais toujours l’App Store au lieu de l’option la moins chère. Et si l’application n’est disponible que dans votre boutique, je pourrais peut-être chercher autre chose.

Ce sont vraiment trois choses que l’App Store a que les développeurs ne peuvent pas offrir, et toutes sont très importantes pour l’expérience d’achat dans le monde d’aujourd’hui: la sécurité, la commodité et la confidentialité.

La sécurité de l’App Store est la principale raison pour laquelle je ne souhaite pas payer via votre boutique, développeur. Je ne souhaite pas enregistrer mes données personnelles sous un compte sur votre site pour acheter l’application de service via votre service de paiement. Vous pouvez être une petite startup ou une entreprise bien établie. Cela n’a pas d’importance. Je souhaite qu’Apple gère la sécurité de tous les paiements pour les biens numériques. Je souhaite créer un seul compte Apple qui protège à tout moment mes données personnelles.

C’est parce que les pirates continuent de pirater toutes sortes d’entreprises. Bien qu’il soit facile de configurer une carte de crédit virtuelle pour payer via votre magasin ou d’annuler une vraie carte qui aurait pu être compromise, je ne veux pas que mes autres données soient volées sur vos serveurs. À l’inverse, si vous souhaitez gérer les paiements, vous devrez investir plus d’argent dans la sécurisation de votre boutique en ligne, ce qui pourrait augmenter le coût de l’application ou du service que vous vendez.

Il est incroyablement plus difficile pour les pirates de pénétrer les défenses d’Apple – encore une fois, il en va de même pour Google, qui est dans le même bateau antitrust qu’Apple.

La deuxième raison est la commodité, et elle est liée à la première. Ce compte Apple ID contient toutes les applications que je juge importantes pour mon expérience iPhone quotidienne. Toutes les applications et les achats intégrés que j’ai jamais achetés s’y trouvent. En cas de problème avec le matériel, le logiciel et le contenu tiers seront toujours prêts à être téléchargés à partir du même endroit. Il en va de même pour la mise à niveau de l’iPhone ou de l’iPad. Cet identifiant Apple me permet de tout sauvegarder et de tout transférer sur un nouvel appareil.

Si Apple devait un jour autoriser les magasins tiers sur iPhone, comme le souhaitent Epic et d’autres, la réinstallation des applications et des achats pourrait être beaucoup plus ennuyeuse. Il en va de même pour Android.

L’argument de sécurité s’applique également à la gestion de magasin tiers. Apple a mis en place un système d’approbation destiné à empêcher les applications malveillantes ou frauduleuses. Même ainsi, des applications comme Fortnite ont réussi à enfreindre les règles. Et certaines applications tentent d’arnaquer les utilisateurs iOS. C’est encore plus facile sur le Play Store pour les applications malveillantes de passer. Je noterai à nouveau que la gestion d’un magasin d’applications nécessitera des ressources supplémentaires qui pourraient augmenter le prix des produits que je suis prêt à acheter.

Enfin, il y a l’argument de la confidentialité, qui est le plus simple à faire. J’aimerais beaucoup qu’Apple protège ma vie privée liée au commerce électronique plus que vous, développeur. Je veux être sûr que mes habitudes d’achat de contenu numérique ne sont en aucun cas stockées dans un profil qui pourrait être transformé en bénéfices publicitaires. Et c’est là que je prendrais l’App Store d’Apple par rapport à celui de Google.

Mais j’aimerais beaucoup que vous, développeur, vous concentriez sur la création de nouvelles applications qui me facilitent la vie. L’iPhone ne sera pas aussi utile sans eux.

Indépendamment de ce qui se passe dans ces enquêtes et poursuites antitrust, je prendrai toujours ce jardin clos sur une expérience d’application iPhone où tout le monde peut offrir des options de paiement et des boutiques d’applications concurrentes. Même si cela signifie qu’il faut abandonner certaines applications et services en cours de route.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.