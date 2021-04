Voici pourquoi avril peut être le meilleur mois à ce jour pour le prix Bitcoin

Le dollar américain commence à s’affaiblir à nouveau alors que les vendeurs poussent l’indice du dollar américain (DXY) à la baisse, ce qui pourrait renforcer la dynamique du Bitcoin (BTC) à court terme.

Les actifs alternatifs comme le Bitcoin et l’or sont évalués par rapport au dollar. Par conséquent, lorsque le DXY commence à baisser, il provoque souvent un rallye du BTC contre le dollar.

BTC / USD (orange) contre DXY (vert). Source: Tradingview

Selon Holger Zschaepitz, analyste de marché chez Welt, la part du dollar américain dans les réserves mondiales diminue rapidement alors que des pays comme la Russie poursuivent une stratégie de dé-dollarisation et optent pour l’or.

Lorsque la pandémie a été déclarée au premier trimestre de 2020, la demande de dollar a augmenté alors que les investisseurs se sont enfuis vers les liquidités, car il s’agit de la monnaie de réserve mondiale.

Cependant, en raison de divers facteurs, notamment l’élection présidentielle et les perspectives négatives du COVID tout au long de l’année dernière, le dollar a eu du mal à surperformer d’autres devises comme le yen japonais et le franc suisse.

Zschaepitz a déclaré:

« OOPS! Dollar en déclin. Alors que la part du dollar dans les réserves mondiales a initialement augmenté au début de la pandémie, elle a depuis diminué et se situe maintenant à seulement 59% – baisse de 1,5 pp QoQ et plus bas depuis 1995. Une partie de la baisse due à la dépréciation, mais aussi en raison de ventes actives en USD. «