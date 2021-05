Voici pourquoi Barry Sternlicht a eu raison de vendre son bitcoin

Les gains en capital à long terme se produisent lorsqu’un investisseur vend une pièce de crypto-monnaie après l’avoir détenue pendant plus de 12 mois. Historiquement, le taux d’imposition variait de 0% à 20%, selon le statut de dépôt et le niveau de revenu.

L’investisseur milliardaire et cofondateur de Starwood Capital Group, Barry Sternlicht, a déclaré jeudi matin sur CNBC qu’il avait vendu une partie de ses avoirs en bitcoins alors que l’on s’attendait à une augmentation imminente de la taxe sur les ventes sur le capital. En fin de compte, cela signifiera que les crypto-monnaies comme Bitcoin coûteront plus cher à leur détenteur à vendre.

Essentiellement, Sternlicht a vendu son Bitcoin alors que la fourchette d’imposition était faible, mais était-ce la bonne stratégie? Nous allons voir.

Le nouveau plan d’imposition du capital américain

À partir de maintenant, les Américains qui gagnent plus de 200 000 $ par an paient un taux de gains en capital de 23,8% qui comprend également la taxe d’investissement net de 3,8% pour financer la loi sur les soins abordables. Cela porte la responsabilité fiscale totale à 27,6%. Mais dans le cadre d’un plan proposé par l’administration Biden, le taux d’imposition peut augmenter jusqu’à 43,4%.

Cela représente une augmentation globale de 57,25%. L’économie rationnelle dicte que si le bitcoin dépasse la dette fiscale supplémentaire, la monnaie numérique vaut la peine d’être conservée. Sinon, cela n’a aucun sens de conserver le bitcoin car des impôts plus élevés effacent une grande partie des bénéfices.

Devriez-vous vendre des bitcoins maintenant?

Maintenant, jetons un coup d’œil à certaines des statistiques entourant Bitcoin.

Bitcoin est actuellement évalué à 49 833 $ au 13 mai 2021. Le 13 avril 2021, il valait 60 570 $, et à nouveau le 13 mars 2021, il valait 56 644 $.

Il est tout à fait vrai qu’à ce jour, le prix du Bitcoin BTC / USD est assez volatil et au moins l’élan d’achat s’est arrêté.

Avec les nouvelles lois fiscales, la monnaie doit devenir 57,25% plus précieuse pour que de nombreux investisseurs aient un sens financier à conserver, et au taux actuel, ce n’est peut-être pas une chose intelligente à faire. La probabilité d’un autre mouvement majeur à la hausse a peut-être encore diminué après que Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) a déclaré qu’il n’accepterait plus Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures.

Si la valeur augmente soudainement, pour une raison quelconque, au-dessus de 50%, vous devez la maintenir dans un élan haussier croissant.

Bitcoin a testé jeudi un niveau de support d’environ 48000 dollars, ce qui a très bien résisté. Le prochain niveau de support à surveiller est d’environ 46 000 $. Si Bitcoin tombe en dessous de ces niveaux, il peut être prudent de déclarer la monnaie numérique comme une «vente ferme», quelles que soient les implications fiscales.

A quoi pouvons-nous nous attendre pour le futur

L’écosystème de la blockchain est en constante évolution et, comme le prétend Sternlicht, les monnaies utilitaires seront largement utilisées dans le monde réel à l’avenir. Cependant, cela ne signifie pas que Bitcoin continuera à être roi en termes de valeur car, bien qu’il fût le premier, il est loin d’être la crypto-monnaie la plus évolutive ou la plus polyvalente du marché.