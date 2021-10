Voici pourquoi Barry Sternlicht, le magnat de l’immobilier milliardaire, possède deux actifs cryptographiques différents

Le milliardaire et magnat de l’immobilier Barry Sternlicht dit qu’il possède Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) pour un certain nombre de raisons.

Dans une nouvelle interview avec Squawk Box de CNBC, le directeur général de Starwood Capital a déclaré qu’il avait investi dans la cryptographie en raison de ses inquiétudes concernant l’impression d’argent sans fin et ce qu’il considère comme des politiques monétaires douteuses.

« La raison pour laquelle je possède BTC est que le gouvernement américain et tous les gouvernements de l’hémisphère occidental impriment de l’argent jusqu’à la fin des temps. au Nigeria ou… en Bolivie ou ailleurs, vous pouvez entrer dans quelque chose que le monde a accepté comme substitut à l’or.

Faisant référence au PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qui a déclaré qu’il pensait que Bitcoin était « sans valeur », Sternlicht soutient que le même cas pourrait être fait pour l’or.

« Ce dont Jamie Dimon a parlé, je veux dire que l’or est aussi un peu sans valeur, l’argent [as well], ils ont quelques usages industriels, mais ils sont mineurs.

Le milliardaire dit que même si Bitcoin est minimal dans ses objectifs, il voit un potentiel élevé dans l’écosystème d’Ethereum, ainsi que dans toute la technologie blockchain en général.

«Comme il s’agit de 18 millions de flottants sur 21, je pense que Bitcoin… C’est le plus gros. C’est une pièce stupide, elle n’a pas d’autre but qu’une réserve de valeur, et elle est un peu follement volatile. Donc Ether, qui est juste en dessous, j’en possède une partie. C’est un Bitcoin programmable, et puis il y a des tonnes d’autres pièces qui sont construites à partir de ce système… Je suis devenu très intéressé par la technologie blockchain dans son ensemble, le grand livre numérique va tout changer… »

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les derniers titres de l’actualité Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans The Daily Hodl ne sont pas des conseils d’investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/pinkeyes