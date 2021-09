Voici pourquoi Biden est si désespéré de vendre le mensonge que son plan coûte « zéro dollar » – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons signalé précédemment, Joe Biden fait tapis avec cette affirmation ridicule, tout à coup, que sa facture de rapprochement budgétaire de 3 500 milliards de dollars coûte « zéro dollar ».

Mon programme Reconstruire en mieux ne coûte aucun dollar. Au lieu de gaspiller de l’argent en allégements fiscaux, en échappatoires et en évasion fiscale pour les grandes entreprises et les riches, nous pouvons faire un investissement unique dans l’Amérique active. Et cela ajoute zéro dollar à la dette nationale. – Président Biden (@POTUS) 26 septembre 2021

Il n’était pas le seul à essayer de faire valoir cette affirmation. Comme nous l’avons souligné, il a fait répéter la revendication par le sénateur Cory Booker (D-NJ). Maintenant, d’autres démocrates ont maintenant sauté dans le train narratif, notamment la représentante Pramila Jayapal (D-WA), la chef du Congressional Progressive Caucus.

Une nouvelle terrifiante : une dangereuse contagion déferle sur Washington. C’est un virus qui cible spécifiquement l’hippocampe des victimes, impactant particulièrement la zone du cerveau responsable des… mathématiques de base. Voir par vous-même! pic.twitter.com/wdj5lbUhvk – Tom Elliott (@tomselliott) 27 septembre 2021

Le représentant Alan Lowenthal (D-CA) a également signé à bord.

Le coût réel du Build Back Better Act est de 0,00 $, et non de 3 500 milliards de dollars. La législation sera payée en taxant les plus riches et les entreprises afin de financer les besoins des familles de travailleurs. – Représentant Alan Lowenthal (@RepLowenthal) 23 septembre 2021

Voici l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, essayant de vendre la même revendication.

L’attachée de presse Jen Psaki prétend bizarrement que la facture imprudente des impôts et des dépenses des démocrates coûtera « zéro dollar ». Elle est au gaz. En réalité, leur projet socialiste coûtera 3,5 TILLIONS DE DOLLARS (ou plus) – payés par les contribuables américains. pic.twitter.com/aRA1TKRHTw – Recherche RNC (@RNCResearch) 27 septembre 2021

Mais, bien sûr, que serait un récit de l’agenda démocrate sans l’aide de leurs amis dans les médias libéraux pour promouvoir également le point ?

La chroniqueuse économique du Washington Post, Catherine Rampell, a tout tenté pour justifier cette logique perverse.

@crampell de WaPo : Les médias se concentrent trop sur le prix de la facture de 3,5 T$ des Dems : « La facture elle-même ne coûtera pas 3,5 T$ dans le sens où elle sera entièrement, ou au moins en partie, payée. Le coût réel sera donc inférieur à cela, peut-être nul, même si je pense que c’est peu probable » pic.twitter.com/mHHYyHbgRT – Tom Elliott (@tomselliott) 26 septembre 2021

“C’est un raccourci étrange utilisé, mais la facture elle-même ne coûtera pas 3 500 milliards de dollars dans le sens où elle sera entièrement payée”, a déclaré Rampell. « Donc, le coût réel sera inférieur à cela, peut-être nul. »

Brit Hume a qualifié cela de non-sens et le vérificateur des faits de WaPo, Glenn Kessler, est ensuite intervenu pour étayer son affirmation.

Euh, les gens ne comprennent pas le coût brut par rapport au net ? 3,5 billions de dollars avant les augmentations d’impôts et les frais. La réduction d’impôt brute de Trump était de 5,5 billions de dollars avant que d’autres augmentations d’impôts, etc. ne la réduisent à 2 billions de dollars en coûts nets (c’est-à-dire des déficits plus élevés) https://t.co/Kd7iV7l5gS – Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) 27 septembre 2021

Bon, ça suffit déjà. Tous ces gens sont-ils économiquement analphabètes ? Sont-ils prêts à apparaître ainsi pour promouvoir l’agenda démocrate ?

En fin de compte, la facture coûte au moins 3 500 milliards de dollars. Même si vous trouviez un moyen de payer, cela ne changerait rien, oui, cela coûte toujours de l’argent. Augmenter les impôts ne fait pas que cela ne coûte rien. Donc non, il y a toujours un « coût », même si vous prétendez avoir un moyen de le payer. De plus, la façon dont vous prétendez payer pour cela est sur le dos des contribuables américains. Donc, encore une fois, cela entraîne également un « coût », à la fois pour les contribuables et pour l’économie que vous nuisez en le faisant. En plus de tout cela, si quelqu’un pense que Biden que les recettes fiscales collectées vont réellement payer pour tout cela, j’ai un pont à Brooklyn que j’aimerais vous vendre.

En effet, c’est un tel mensonge, leurs propres meilleurs chiffres – même si nous les croyons – ne soutiennent pas cette affirmation.

De plus, il n’y a absolument aucune preuve pour étayer l’affirmation de Biden selon laquelle ses impôts proposés paieront l’intégralité de sa frénésie de dépenses. Le comité des voies et moyens de la Chambre n’a approuvé qu’un plan de hausse des impôts qui permettrait de collecter environ 2,1 billions de dollars – d’où viendront les 1,4 billion de dollars restants? Aucun démocrate n’a de réponse à cela car ils ne peuvent même pas préparer un projet de loi complet que le Congressional Budget Office doit approuver. Ils inventent littéralement des trucs au fur et à mesure et espèrent que personne ne le remarquera.

Alors pourquoi ont-ils soudainement inventé ce mensonge qu’ils tentent de vendre avec toute la finesse d’un rouleau compresseur ?

C’est parce que le sénateur Joe Manchin (D-WV) et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) ont les modérés repoussant le coût de tout cela et ils rechignent tous. En plus de cela, cela amène les Américains à poser plus de questions, avec six sur dix d’accord avec Manchin que «s’arrêter» pour considérer tout cela était une bonne idée. Cela fait donc courir un risque énorme au projet de loi s’ils ne peuvent pas simplement le faire passer et que les gens commencent réellement à regarder ce qu’il contient réellement. Ils vont découvrir à quel point c’est horrible. Mais tout le monde comprend que le prix est ridicule. Si les Américains savaient vraiment ce qu’il y avait dedans, aussi, ils courraient en hurlant vers les collines aussi loin que possible du projet de loi. Et je vais vous donner un petit teaser – je vais faire un article demain sur certains de ces mauvais éléments du projet de loi.