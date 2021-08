Voici pourquoi Bitcoin rajeunira votre espoir dans la vie Crypto new media

Visitez l’article original*

Bien que les choses puissent sembler objectivement mauvaises en ce moment, il y a des raisons d’espérer.

Une vision sombre de l’avenir est compréhensible, compte tenu des événements des 18 derniers mois. Mais lorsque nous considérons les choses dans une perspective plus large, nous constatons que c’est le meilleur moment de l’histoire pour être en vie. Et c’est sur le point de s’améliorer, car avec Bitcoin, nous avons une chance de résoudre le dernier gros problème de l’humanité.

Imaginez être né dans la Tchécoslovaquie des années 1920. Si vous ne pouvez pas, parce que vous n’êtes pas familier avec l’histoire du pays, laissez-moi vous brosser un tableau de ce à quoi ressemblerait votre vie.

Les mauvais jours

Votre enfance dans l’ère optimiste de l’après-guerre serait joyeuse, mais ces bonnes années seraient de courte durée.

Dans votre adolescence, vous auriez été témoin de la peur croissante de vos parents d’une dépression économique mondiale et de l’ascension subséquente d’Adolf Hitler au pouvoir dans l’Allemagne voisine. Pendant l’occupation nazie de 1939 à 1945, vous deviendriez un esclave dans les usines de guerre. Certains de vos amis – encore des enfants – mourraient à cause des conditions atroces.

Il y aurait quelques bonnes années après la guerre. Bien que votre pays d’origine ait été ravagé et ait perdu la plupart de son or au profit des pillards nazis (heureusement aidés par la Banque d’Angleterre et la Banque des règlements internationaux), au moins il était enfin libre. Cependant, tout optimisme serait rapidement écrasé sous une botte communiste, lorsque le Parti communiste de Tchécoslovaquie dirigé par Moscou a pris le pouvoir en 1948.

Mais tu t’adapterais. Au début des années 50, vous auriez un travail, une famille et quelques économies. Ces économies vous seraient rapidement retirées lors de la «réforme» monétaire de 1953 – qui était en fait un énorme plan de redistribution pour écraser tout reste de la classe moyenne. Comme vous n’étiez pas membre du Parti communiste – en raison des principes que vos parents vous ont inculqués – vous feriez les frais de la réforme et vous vous retrouveriez avec presque rien.

Les années 50 et 60 seraient difficiles. Vous verriez la désintégration de la société : les informateurs seraient partout, cherchant à améliorer leur position auprès du commissaire communiste local en apportant de nouveaux potins sur les contre-révolutionnaires. Après la nationalisation et la réforme monétaire, la collaboration avec le régime était la seule voie à suivre. Certains de vos amis diraient la mauvaise chose au mauvais moment et disparaîtraient dans les mines d’uranium.

Dans la seconde moitié des années 1960, les gens se tournent à nouveau timidement vers l’avenir. Les choses semblaient changer. Le printemps de Prague de 1968 est arrivé et les réformateurs ont abandonné les restrictions sur les médias, la parole et les voyages. Les gens ont pu à nouveau respirer librement. Hélas, ces espoirs seraient anéantis sous les ceintures des chars soviétiques. Une fois de plus, le pays était occupé. L’effet sur le moral des gens a été dévastateur. Un étudiant de 20 ans s’est suicidé en protestation en s’immolant par le feu.

L’ère de la « normalisation » suivrait – un retour au train-train quotidien à la soviétique. Les gens vivraient à nouveau dans la peur. Ceux qui le pouvaient s’enfuyaient du pays, ceux qui ne pouvaient pas se retrouver dans un «exil intérieur» – un mépris délibéré de la situation politique et un dévouement de leur temps à une activité neutre, comme le jardinage ou la réparation d’un chalet dans les montagnes. Les dissidents essaieraient de revigorer l’esprit de 1968 à travers un pamphlet intitulé Charte 77, mais le régime était trop fort et le peuple trop effrayé — le seul effet serait une perte d’emplois et de liberté pour les auteurs de la Charte.

Vous deviendriez un cynique amer dans les années 1980, après une vie pleine d’espoirs brisés et d’amis perdus à cause d’une cruauté insensée. Sur votre lit de mort, vous n’auriez pas beaucoup d’espoir pour l’humanité.

Opinion impopulaire : les choses vont bien et s’améliorent

Le 20e siècle a été une période très déprimante pour ceux qui sont nés dans la mauvaise partie du monde. Vous auriez pu vivre toute votre vie sous une botte étatiste – d’abord sous les nazis, puis sous les communistes. Une existence misérable.

Après la chute de l’Union soviétique et du rideau de fer, le monde est devenu un endroit plus optimiste – et pas seulement pour les 400 millions de personnes libérées du régime inhumain. Les défenseurs de la liberté dans le monde entier ont finalement eu des preuves empiriques de proportions historiques que la planification centrale ne fonctionne tout simplement pas.

Il y a bien d’autres raisons d’être optimiste quant aux perspectives d’avenir de l’humanité. La chute du bloc de l’Est, aussi percutante soit-elle, n’a pas été de loin le plus grand pas en avant de l’histoire récente. Pratiquement tout dans ce monde s’améliore depuis longtemps maintenant. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des exemples les plus frappants de l’avancement de l’humanité, tirés du magnifique livre rempli de faits intitulé « Progress : dix raisons d’envisager l’avenir » par l’économiste suédois Johan Norberg.

Faim. “[Throughout history] la famine était un phénomène universel, régulier, récurrent en Europe avec tant d’insistance qu’elle « s’est incorporée au régime biologique de l’homme et s’est intégrée à sa vie quotidienne », selon l’historien français Fernand Braudel. La France, l’un des pays les plus riches du monde, a connu vingt-six famines nationales au XIe siècle, deux au XIIe, quatre au XIVe, sept au XVe, treize au XVIe, onze au XVIIe et seize au dix-huitième. À chaque siècle, il y avait aussi des centaines de famines locales. Les famines sont pour la plupart une chose du passé maintenant, et les famines restantes au cours des dernières décennies ont été causées par l’homme par le communisme, la guerre et les embargos. Eau propre et assainissement. « À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de nombreuses villes ont construit des systèmes modernes d’aqueduc et d’égout et ont commencé la collecte systématique des ordures. L’augmentation de la richesse a rendu possibles de telles entreprises coûteuses. Le changement majeur, cependant, est venu avec le filtrage et la chloration efficaces des approvisionnements en eau dans la première moitié du vingtième siècle, après que la théorie des germes de la maladie ait été acceptée. L’espérance de vie a augmenté plus rapidement aux États-Unis au cours de cette période que dans toute autre période de l’histoire américaine, et l’introduction des filtres et de la chloration montre que l’eau propre a joué un rôle décisif. Aujourd’hui, 74% de la population mondiale a accès à de l’eau potable, selon Our World in Data. Espérance de vie. « L’espérance de vie moyenne dans le monde était de trente et un ans en 1900. Aujourd’hui, étonnamment, elle est de soixante et onze ans. … Depuis la fin du XIXe siècle, la mortalité infantile avait été réduite d’environ dix à vingt-cinq morts pour cent naissances, à deux à cinq pour cent naissances. La pauvreté. « Au début du XIXe siècle, les taux de pauvreté, même dans les pays les plus riches, étaient plus élevés que dans les pays pauvres aujourd’hui. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, environ quarante à cinquante pour cent de la population vivait dans ce que nous appelons aujourd’hui l’extrême pauvreté, un taux qu’il faut aller en Afrique subsaharienne pour trouver aujourd’hui. En Scandinavie, en Autriche-Hongrie, en Allemagne et en Espagne, environ soixante à soixante-dix pour cent étaient extrêmement pauvres. Aujourd’hui, les dernières poches d’extrême pauvreté se trouvent principalement dans les régimes autoritaires et les pays déchirés par la guerre. L’extrême pauvreté n’est plus l’état par défaut de l’humanité, c’est une exception.

Argent : le dernier grand problème

Compte tenu de tout ce qui précède, c’est vraiment le meilleur moment pour être en vie pour la plupart de l’humanité.

Mais l’un des plus gros problèmes restants n’a pas été résolu jusqu’à présent. C’est tellement omniprésent que nous pourrions même l’appeler le méta-problème, un problème qui sous-tend tous les autres problèmes.

Monnaie fiduciaire.

Le système monétaire auquel la majeure partie de la planète a été soumise au cours des 50 dernières années est le rêve d’un planificateur central. Sans aucun lien avec l’or, le dollar américain et toutes les autres monnaies liées au dollar depuis la création du système de Bretton Woods sont soumis au contrôle total de l’État.

Si vous pensez que qualifier la monnaie fiduciaire de système planifié de manière centralisée est exagéré, tenez compte de ces caractéristiques :

Le gouvernement décide ce qui constitue de l’argent, via les lois ayant cours légal. Le gouvernement émet des obligations/trésoreries, qui constituent l’épine dorsale du système monétaire. Une agence d’État appelée banque centrale crée de la monnaie et/ou fixe les règles de la création monétaire. Les banques centrales accordent des privilèges spéciaux sous forme de licences aux banques commerciales qui peuvent ensuite participer au processus de création monétaire. La banque centrale gère les taux d’intérêt. Si des problèmes surviennent, la banque centrale change les règles du jeu et introduit de nouvelles politiques, telles que l’assouplissement quantitatif, pour empêcher le système de s’effondrer.

Pour une raison étrange, les systèmes financiers modernes sont souvent considérés comme un produit du marché libre. Mais si une autre industrie était gérée de cette façon, nous n’aurions aucun problème à l’identifier comme un excellent exemple de planification centrale.

Quelles sont les conséquences de la monnaie fiduciaire ? Étant donné que l’argent constitue 50% de chaque transaction, sa qualité affecte l’économie dans tous les aspects :

La création monétaire est à l’origine de l’effet Cantillon : ceux qui sont les plus proches des robinets monétaires s’enrichissent (gouvernement, industrie financière, investisseurs fortunés, créanciers), tandis que ceux qui en sont les plus éloignés s’appauvrissent (salariés, épargnants). La pression constante pour abaisser les intérêts en dessous du taux naturel du marché entraîne un endettement croissant de tous les secteurs économiques (gouvernement, entreprises, ménages) : au début de 2021, la dette mondiale était de 281 000 milliards de dollars ou 355% du PIB mondial – une forte augmentation 67 000 milliards de dollars, soit 198 % du PIB mondial en 2000.

L’effet global combiné est que l’humanité gaspille une énorme quantité de ressources. Des millions de personnes sont ainsi inutilement maintenues dans la pauvreté ou empêchées de réaliser leur plein potentiel.

Le mal de la monnaie fiduciaire est particulièrement sournois en raison de son caractère invisible. Cela semble bien fonctionner en surface car les effets négatifs sont tous indirects et pour comprendre leur cause, il faut étudier attentivement l’économie et l’histoire. Ceci, à son tour, conduit beaucoup à blâmer les effets dévastateurs de la monnaie fiduciaire sur le marché libre, avec une conclusion inévitable que c’est plus de planification centrale dont nous avons besoin, pas moins.

Réparer l’argent, réparer le monde est un slogan très approprié qui capture l’essence du problème.

Avant Bitcoin, il n’y avait pas beaucoup d’espoir pour réparer l’argent. Ceux qui comprenaient le problème de la monnaie fiduciaire ne pouvaient pas offrir une alternative satisfaisante. Certains pensaient que nous devions revenir à l’étalon-or – mais cela soulevait la question lancinante de son caractère pratique. Un retour à l’étalon-or devrait être orchestré par le gouvernement ; la même institution qui profite grandement de l’existence de la monnaie fiduciaire. L’ère pré-bitcoin était donc très déprimante pour les économistes monétaires du marché libre.

Le Bitcoin est une alternative beaucoup plus pragmatique à la monnaie fiduciaire que l’or ne pourrait jamais l’être. L’or nécessite des tiers de confiance tels que les banques et des instruments monétaires de confiance tels que des comptes chèques et des billets de banque, s’il devait fonctionner comme de la monnaie dans l’économie moderne. Bitcoin, d’autre part, est livré avec des capacités de transaction mondiales qui reposent sur des assurances cryptographiques plutôt que sur la confiance.

Ne sous-estimez pas à quel point nous sommes encore en avance dans la course entre le bitcoin et toutes les monnaies fiduciaires du monde. La plupart des gens sont encore sceptiques ou complètement ignorants quant aux perspectives du bitcoin de résoudre le problème de la monnaie fiduciaire. Commencer à économiser en bitcoin maintenant et protéger votre héritage via l’utilisation d’un portefeuille matériel est l’une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre dans votre vie.

Vous n’êtes pas trop tard pour le bitcoin.

Soyez optimiste

Beaucoup de gens ont une vision pessimiste, compte tenu des événements des 18 derniers mois. Mais en cas de doute, dézoomez. Nous vivons une époque très optimiste. L’idée d’une planification centrale dans le domaine de la production et de la distribution des biens a été discréditée depuis longtemps. La plupart des plus grands problèmes de l’histoire sont presque résolus. Et nous avons la solution à portée de main pour le méta-problème persistant de la monnaie fiduciaire.

Comparé à la situation désespérée d’une personne née il y a 100 ans, nous l’avons tellement mieux maintenant. Le triste garçon du début de l’article avait des informations très limitées sur ce qui se passe dans le monde et presque aucun espoir d’échapper aux conséquences de l’économie planifiée. Sa seule chance d’avoir une vie meilleure était de s’échapper physiquement – une option avec des risques personnels élevés et des résultats très incertains.

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de nous retirer de la planification monétaire centrale, peu importe où nous vivons. Nous pouvons littéralement prendre de l’argent en main, tout en ne comptant sur personne et en préservant notre vie privée.

Et c’est une raison d’être optimiste.

