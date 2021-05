Voici pourquoi Bitcoin s’écrase au niveau d’achat de Tesla et Ether à, 440 signaux Un marché de la crypto en maturation

Le marché de la cryptographie est en chute libre; Bitcoin a chuté de 44,3% à 36200 $ et Ether 45% dans un marché rouge sanglant. Pourtant, certaines pièces comme DeFi ont montré des signes d’inversion rapide, signalant une maturation du marché pour être anéantie aujourd’hui.

Le marché de la crypto-monnaie est dans le rouge profond cette semaine.

La semaine dernière, le marché a commencé à voir des corrections qui se sont intensifiées le week-end dernier pour continuer à voir le prix du Bitcoin s’écraser à 36200 $ sur Coinbase. Il se situe autour de ce niveau depuis que Tesla avait annoncé en février avoir investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin.

Comme nous l’avons signalé, le marché n’avait pas du tout exclu 38 000 $, et c’est exactement ce qui s’est passé. Alors que le BTC / USD se négocie actuellement au-dessus de 40k $, il faut voir si nous en avons terminé avec le recul ou si plus de douleur est à venir.

Le pire des cas pour Bitcoin est actuellement de 33 000 $ à 28 000 $.

$ BTC: MA de 200 jours en test en ce moment. pic.twitter.com/eJRlQBp6NB – David Puell (@kenoshaking) 19 mai 2021

Avec la dernière correction, le prix du BTC est en baisse d’environ 44,3%. Bien que cela puisse sembler être le début d’un marché baissier, il convient de noter ici qu’il s’agit de la première correction aussi profonde du marché haussier actuel, contrairement à celui de 2017 où nous avons eu neuf reculs dans la fourchette 30-40%.

Pour l’instant, les choses semblent être dans le domaine de ce que le marché a vu auparavant, et historiquement, tenir fermement à vos cryptos à ce stade de panique a entraîné des bénéfices alors que les prix remontent à de nouveaux sommets sans précédent.

Ne manquez pas la forêt pour les arbres. Un tirage de 40% dans un marché haussier, quelles que soient les nouvelles, quelle que soit leur apparence, a montré empiriquement un profit absurde s’il était détenu. pic.twitter.com/gPQv8heahQ – lumière (@lightcrypto) 19 mai 2021

En ce qui concerne l’ETH, la crypto-monnaie est passée sous les 3 000 $ pour atteindre 2 440 $ pour la dernière fois le 27 avril, il n’y a même pas un mois, ce qui représente une baisse de plus de 45% par rapport à son ATH de 4380 $ il y a moins d’une semaine.

Maintenant, en parlant de ce qui a causé cette vente massive, nous pouvons toujours indiquer que la Chine interdit le Bitcoin FUD; Elon Musk a fait des déclarations sans instruction sur la consommation d’énergie «insensée» de Bitcoin ou sur un certain nombre de choses. Ils ont sûrement joué leur rôle car si le marché avait été fort, il aurait haussé les épaules mais aurait fini par y réagir négativement.

De la mi-juin à la mi-juillet 2017, $ BTC a perdu 37% de sa valeur, puis a été multiplié par 10 au cours des 5 prochains mois. $ BTC a perdu environ 38% de sa valeur depuis son sommet de 64850 $ à la mi-avril. – SpartanBlack (@ SpartanBlack_1) 19 mai 2021

Cela a du sens étant donné que le marché est assez euphorique et parabolique depuis le crash de mars 2020. Après des films aussi violents, on s’attend à des reculs décents, qui fournissent au marché un bon soutien pour continuer.

Pendant ce temps, certains acteurs du marché pensent que la baisse importante des prix du Bitcoin est le résultat de la peur du marché du Bitcoin en raison de la perte de vitesse et de l’inquiétude accrue concernant un retournement.

Si vous ne croyez pas au découplage, c’est nbd comme le marché vous le montrera sous peu de toute façon – Zhu Su (@zhusu) 19 mai 2021

«Le marché teste la sortie de la norme Bitcoin. Historiquement, BTC a dicté les entrées / sorties globales de crypto, mais si nous pouvons voir des entrées soutenues dans l’ETH et d’autres protocoles malgré la faiblesse de la BTC, alors le retournement de l’ETH est très en jeu à mon humble avis », a déclaré Santiago Santos, associé général de ParaFi Capitale.

Cependant, au départ, Ether a eu une réaction réprimée à cette action violente des prix pour en être la proie mercredi.

Une relation entre nouveau paradigme, super cycle, retournement et hystérie shitcoin. L’euphorie de pointe, quand le marché pense que “Bitcoin est vieux”, est sainement écrasée. Graphique: Google recherche “flippening” pic.twitter.com/X8Fh0EF3Cz – Charles Edwards (@caprioleio) 19 mai 2021

Ce qui est intéressant sur le marché actuel, c’est la divergence entre les différents actifs cryptographiques. Alors que BTC et ETH ont chuté comme des fous, plusieurs pièces de monnaie ne se souciaient pas beaucoup et avaient rallié, malgré la panique sur le marché.

MATIC est le plus grand exemple de cela, qui a eu un retournement très rapide et est retourné vers son ATH. Ce jeton natif de la solution de couche 2 Polygon est en hausse de 13 562,32% YTD. Le QUICK de Quickswap de base polygonale a également augmenté de 20% sur le marché actuellement rouge.

SOL est un autre grand exemple de cela, qui a toujours fait preuve de force pendant de telles périodes. Tout comme MATIC, au cours des dernières 24 heures, SOL a atteint le nouvel ATH à près de 58,50 $ pour tomber à 44,31 $ aujourd’hui, pour revenir à 50 $.

Fondamentalement, les actifs productifs avec des attributs complètement différents ne devraient pas avoir le même cycle de marché que les actifs improductifs de toute façon. Les actions technologiques ont connu un marché haussier structurel de plus de 10 ans, tandis que l’or reste latéralement et la stagnation en est un parfait témoignage. – Arthur (@ Arthur_0x) 19 mai 2021

Fondamentalement, toutes les pièces DeFi comme AAVE et SUSHI se sont magnifiquement rétablies de leur crash, signalant le dernier été DeFi. Contrairement au vaste marché de la cryptographie, qui est en baisse de 3% à 30%, les pièces DeFi sont majoritairement en rouge de 5% à 15%.

Et c’est le signe de la maturation du marché.

«Un grand nombre d’actifs cryptographiques ont augmenté depuis l’annonce de Tesla« n’accepter plus de bitcoin ». Certains d’entre eux nettement », a noté le commerçant et économiste Alex Kruger. «C’est un signe de maturité sur les marchés de la cryptographie, et non à quoi ressemble un marché baissier.»

Dans un avenir pas si lointain, les gens ne parleront plus du «marché baissier crypto», mais du «marché baissier BTC», du «marché baissier ETH», du «marché baissier DeFi». Les gens se rendront compte que les crypto-SoV, les crypto-matières premières et les crypto-actions n’ont pas à évoluer ensemble. – Qiao Wang (@QwQiao) 19 mai 2021

De nouveaux flux arrivent sur le marché du DeFi et de l’ETH, a également noté Avi Sanyal, responsable du trading chez BlockTower. Les gens, selon lui, transforment leurs bénéfices BTC en actifs à plus haut risque et plus rémunérateurs.

«C’est une évolution du meme Blockchain v Bitcoin», a-t-il ajouté.

