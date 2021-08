Voici pourquoi cette « chauve-souris olympique » a effrayé les climatologues

La première chauve-souris à couvrir la distance record appartenait à la même espèce qui a voyagé de la Lettonie à l’Espagne en 2019 sur une distance de 2 224 km (Photo : Image représentative/ .)

Une chauve-souris appelée « Olympian bat » (nom donné par les scientifiques) a laissé les climatologues intrigués après que la chauve-souris a battu des records britanniques en parcourant une distance couvrant plus de 2 000 km de Londres à la région de Pskov située dans le nord-ouest de la Russie.

Cette chauve-souris femelle de l’espèce pipistrelle de Nathusius a été découverte par une résidente nommée Svetlana Lapina vivant dans un petit village russe appelé Molgino, en Russie. Il a observé que le bras de la chauve-souris avait été bagué et a repéré le terme « Zoo de Londres » griffonné dessus. L’enregistreur de chauves-souris Brian Briggs avait sonné la chauve-souris à Londres (près d’Heathrow) en 2016. À l’époque, on disait qu’elle avait à peu près la taille d’un pouce humain pesant environ 8 grammes.

La chauve-souris est devenue la proie d’un chat après son arrivée en Russie et s’est blessée. Il a ensuite été secouru par un groupe de réadaptation de chauves-souris russes, mais a succombé à des blessures plus tard.

Est-il courant que les chauves-souris parcourent de telles distances ?

Non! La chauve-souris ‘Olympienne’ n’est pas unique en son genre. La première chauve-souris à couvrir la distance record était de la même espèce qui a voyagé de la Lettonie à l’Espagne en 2019, couvrant une distance de 2 224 km dans le passé. Publié dans la revue Nature en novembre 2020, un article intitulé « Le vol record d’une chauve-souris qui pèse moins qu’une brosse à dents », note que les chauves-souris appartenant à l’espèce pipistrelle de Nathusius pesant typiquement moins de 10 grammes ont tendance à migrer de des aires de reproduction estivale du nord-est de l’Europe aux zones plus chaudes de l’endroit où elles hibernent dans les arbres. L’article indiquait également que la créature est si petite qu’elle pourrait même tenir dans une boîte d’allumettes si ses ailes étaient repliées.

Pourquoi le voyage de la chauve-souris a-t-il une importance ?

Le voyage est sans aucun doute important car il s’agit de la plus longue distance parcourue par une chauve-souris depuis la Grande-Bretagne à travers l’Europe. Le voyage est important pour les climatologues car il leur donne la possibilité d’en savoir plus sur la migration des chauves-souris et sur son lien avec le changement climatique. Bat Conservation Trust UK estime que l’aire de répartition des chauves-souris de la pipstrelle de Nathusius est liée au changement climatique et que tout changement climatique à l’avenir aura un impact supplémentaire sur cette espèce.

Un projet nommé ‘National Nathusius’ Pipistrelle’ a été lancé par le Bat Conservation Trust en 2014. Le but était de comprendre les menaces de conservation pour les pipistrelles de Nathusius en Grande-Bretagne. La devise principale du projet est de découvrir les origines migratoires de cette espèce de chauves-souris, car cela peut aider à comprendre ses liens avec le changement climatique. Certaines preuves montrent que les oiseaux migrent tôt à cause du changement climatique.

