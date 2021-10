Voici pourquoi Cher poursuit la veuve de Sonny Bono pour 1 million de dollars

Ensuite, les documents allèguent qu’en 2016, Mary et Wixen Publications « ont émis un avis de résiliation à divers éditeurs de musique ou autres sociétés à qui Sonny avait accordé un transfert ou une licence des droits d’auteur de renouvellement, ou des droits en vertu de ceux-ci, sur les compositions musicales. «

Les avocats de Cher ont déclaré que l’avis de licenciement avait été fait sans sa « connaissance ou sa participation ».

Selon les documents, Cher a été informée en septembre que son droit aux redevances était résilié et qu’elle n’avait plus de « droits d’approbation ».

Mais les documents indiquent que Cher « conteste chacune des affirmations de The Bono Collection Trust » et allègue que Mary et d’autres « ont violé » leur contrat. « En conséquence directe et immédiate des manquements des défendeurs, [Cher] a subi des dommages, et continuera de subir des dommages, d’un montant actuellement inconnu mais estimé à plus de 1 000 000 $ », indique le procès.[Cher] a droit et demande l’imposition d’une fiducie par interprétation sur les cinquante pour cent indivise des redevances qu’elle détient mais qui [Mary and others] l’ont reçu et ne l’ont pas payée ou ont demandé qu’elle soit payée directement. »