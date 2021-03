Voici pourquoi empoisonner les rongeurs est une idée terrible – .

La civilisation moderne a collectivement décidé que les rongeurs sont mauvais. Nous avons tendance à ressentir la même chose à propos de la plupart des autres créatures considérées comme des «parasites», comme les fourmis, les cafards et autres insectes, mais les rongeurs sont vraiment le seul groupe de mammifères que les humains tueront régulièrement dans leurs propres maisons sans arrière-pensée. Pour cette raison, les produits chimiques qui tuent les rongeurs sont devenus très populaires et la mise en place d’un système acheté en magasin pour empoisonner les souris et les rats est quelque chose que le propriétaire moyen peut faire en quelques minutes.

Malheureusement, même si vous êtes d’accord pour tuer tous les rongeurs sur votre propriété, le faire avec du poison peut finalement avoir des effets secondaires involontaires. Dans un nouvel article publié dans Environmental Research, des scientifiques européens examinent le nombre de rodenticides et autres produits chimiques trouvés dans le corps des oiseaux prédateurs. Les données sont pour le moins choquantes et devraient vous inciter à repenser votre décision d’empoisonner les rongeurs à l’avenir.

Pour l’étude, des chercheurs d’un certain nombre d’institutions allemandes se sont associés pour examiner des échantillons de tissus d’oiseaux prédateurs dans la région. Les corps d’oiseaux, qui ont été collectés sur une longue période de 1996 à 2018, ont montré des niveaux incroyablement élevés de produits chimiques qui sont populaires dans la lutte antiparasitaire. En fait, plus de 80% de certaines des espèces étudiées avaient des niveaux détectables du produit chimique dans leurs tissus hépatiques, et entre 14% et 18% en avaient assez pour que cela ait pu être la cause de leur décès.

Mais même si un oiseau n’est pas tué par une intoxication aiguë, il peut ressentir des symptômes qui finissent par le faire mourir plus tôt qu’il ne le pourrait autrement. Dans une région où les oiseaux de proie voient la population diminuer à un rythme rapide, cette recherche a peut-être découvert l’un des principaux moteurs de ce déclin.

«L’intoxication par les rodenticides représente une cause importante de décès pour les oiseaux de proie», écrivent les chercheurs. «Les espèces qui récupèrent facultativement se sont révélées à haut risque d’exposition aux rodenticides. Il semble que les zones urbaines présentent un risque important pour les oiseaux de proie en termes d’exposition aux rodenticides, bien que l’ampleur de l’exposition ne soit pas liée au gradient urbain. »

C’est une mauvaise nouvelle tant pour les oiseaux (et les rongeurs morts, bien sûr) que pour les humains. Les oiseaux prédateurs sont une forme naturelle de lutte antiparasitaire, et en empoisonnant leurs proies, nous les empoisonnons également. La mort de ces oiseaux permet aux populations de rongeurs de grimper, ce qui conduit à l’utilisation de plus de poison, ce qui entraîne la mort d’un plus grand nombre d’oiseaux. C’est un cercle vicieux que nous devons maîtriser le plus rapidement possible.

Incroyablement, les produits chimiques qui tuent les rongeurs n’étaient pas les seules substances effrayantes trouvées dans le foie des oiseaux. Les chercheurs ont également détecté des drogues humaines comme l’ibuprofène chez plus de 14% des oiseaux étudiés. On ne sait pas exactement quelle pourrait être la source de ces médicaments, mais les scientifiques suggèrent que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

