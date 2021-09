Voici pourquoi Evergrande n’est PAS le prochain Lehman Brothers

Il y a treize ans, le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, l’une des plus grandes banques des États-Unis, s’effondrait. La réalité est que la banque a été surendettée sur le marché immobilier pendant le boom immobilier, car elle a investi dans l’immobilier risqué et les prêts hypothécaires à risque. Lorsque la bulle immobilière a éclaté, Lehman Brothers n’avait pas les liquidités pour couvrir ses prêts. En conséquence, la grande banque a fait faillite.

Alors que la « Grande Récession » était déjà en cours, c’est la chute brutale de Lehman Brothers qui a fait déborder le vase. Les actions ont d’abord été hachées dans l’espoir que le Sénat renflouerait la grande banque, mais lorsqu’elles ont décidé de ne pas le faire, les actions ont été envoyées en chute libre. Le 29 septembre 2008, le Dow Jones a chuté de 777 points et le S&P de 8,8%. À l’époque, il s’agissait des plus importantes ventes massives d’un jour des deux indices dans l’histoire.

Ainsi, lorsqu’il a été annoncé hier que la société immobilière chinoise Evergrande était sur le point de faire défaut sur ses près de 300 milliards de dollars de dette, Wall Street a ressenti un peu de déjà vu. En conséquence, les investisseurs ont réagi de manière instinctive, faisant chuter le Dow Jones jusqu’à 970 points et le S&P 500 de glisser de 2,9% lors des échanges intrajournaliers.

Qu’il suffise de dire que ce fut une mauvaise journée pour le marché, même si je dois admettre que j’ai trouvé ironique que les marchés financiers en Chine et à Taiwan aient été fermés alors que les marchés américains se sont vendus.

La réalité est que la Chine a une bulle de dette qui est piquée. Il y a quelques semaines, son marché des junk bonds montrait quelques fissures. Mais est-ce le Lehman Brothers d’Evergrande China ? Et, plus important encore, le moment est-il venu de vendre et de rester sur la touche ?

Personnellement, je ne pense pas.

Le fait est qu’Evergrande est trop gros pour échouer – et je ne suis pas le seul à penser. Mon économiste préféré Ed Yardeni a commenté hier matin que le gouvernement chinois est susceptible d’intervenir afin de protéger l’économie chinoise et les marchés mondiaux des retombées. Il a noté que la direction d’Evergrande est susceptible d’être remplacée et que la société sera probablement restructurée.

Yardeni a comparé la situation actuelle d’Evergrande à ce qui s’est passé en 1998 avec Long-Term Capital Management. À cette époque, la Réserve fédérale et d’autres grandes institutions financières se sont mobilisées pour protéger l’économie américaine – et l’économie mondiale – d’un effondrement majeur lorsque les stratégies de trading à effet de levier du fonds spéculatif ont échoué.

C’est pourquoi je pense que le recul brutal d’hier est un excellent exemple de la tendance de Wall Street à « agir d’abord » et à « penser plus tard ». Oui, la chute de près de 1 000 points du Dow Jones a été déchirante, mais je soupçonne que des idées plus claires prévaudront et que le marché boursier se raffermira dans les prochains jours.

N’oubliez pas que nous avons la déclaration du Federal Open Market Committee (FOMC) mercredi (je partagerai mes réflexions sur la déclaration du FOMC dans l’article de Market360 de jeudi, alors restez à l’écoute !), et je m’attends à ce que la Fed reste accommodante, ce qui devrait déclencher un beau rallye de secours.

La réalité est que la Fed doit rester accommodante. Comme je l’ai expliqué à mon Investisseur de croissance abonnés vendredi dernier, en 2020, seuls 39% des Américains payaient des impôts sur le revenu. Ainsi, même si le gouvernement fédéral nous taxe tous à 100 %, le déficit budgétaire fédéral sera toujours de plus de 8 000 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral a essentiellement atteint le point de non-retour, et il suit le même chemin que le Japon et l’Europe. Il ne peut tout simplement pas imposer sa solution à l’énigme du déficit. Je dois également ajouter que le Fonds fiduciaire de la sécurité sociale a connu un déficit en 2020 et sera à court d’argent en 2034.

Compte tenu de l’énorme déficit budgétaire fédéral, je ne m’attends pas à ce que la Fed relève beaucoup plus haut les taux d’intérêt clés à court terme. Nous pourrions voir la Fed augmenter le taux des fonds fédéraux de 0,25% à 0,5% fin 2023, puis à 0,75% en 2024. Mais les taux ne devraient pas aller beaucoup plus haut que cela. En raison de la situation budgétaire désastreuse des États-Unis, la Fed n’a d’autre choix que d’imprimer de l’argent et de maintenir des taux d’intérêt artificiellement bas.

En conséquence, le marché boursier américain devrait reste une oasis dans un environnement de taux d’intérêt ultra-bas. Le S&P 500 et le Dow Jones continuent de rapporter plus que les bons du Trésor et les banques, ce qui pousse les investisseurs avides de rendement vers le marché boursier pour actions de haute qualité. C’est une excellente nouvelle pour mon fondamentalement supérieur Investisseur de croissance actions. Au cours de la saison des résultats du deuxième trimestre, ma moyenne Investisseur de croissance l’action a affiché une surprise de 26,9% sur ses bénéfices au deuxième trimestre, et beaucoup se sont ralliés à leurs bons résultats.

Compte tenu de cela, j’attends avec impatience la saison des résultats du troisième trimestre et ce qu’elle réserve à mon Investisseur de croissance actions. Je dois ajouter que mon Investisseur de croissance les actions se caractérisent par une croissance annuelle des ventes de 46,9 % et une croissance annuelle des bénéfices de 57,2 %, et je m’attends à ce qu’elles affichent vague après vague de résultats positifs, ce qui, à son tour, devrait dropkick et conduisez-les plus haut.

