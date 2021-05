Voici pourquoi Holo a l’air chaud pour le reste de l’année

Holo (CCC:HOT-USD) a gagné en popularité au cours de l’année écoulée, avec un rendement d’environ 2 000%. HOT-USD se négocie actuellement autour de 0,0119 $ (ou 1,19 cents) et la capitalisation boursière s’élève à 2,1 milliards de dollars.

Holochain est le logiciel sous-jacent sur lequel la crypto Holo s’exécute. HOT-USD a eu son offre initiale de pièces (ICO) en 2018. Grâce à un processus déterminé par la demande, 177,6 milliards de pièces Holo ont été frappées. Sur ce montant, 75% ont été alloués à la vente publique, tandis que les 25% restants ont été alloués à l’entreprise et à son équipe.

La majeure partie de la hausse récente des prix s’est produite en 2021. À la fin du 31 décembre 2020, le prix du HOT-USD était inférieur à 0,0006 $ (ou 0,06 centime). Ensuite, il a suivi les traces de nombreuses autres crypto-monnaies, telles que Dogecoin (CCC:DOGE-USD), qui est en hausse de près de 10 000% en 2021. HOT-USD a atteint un record absolu de o.o3157 $ (ou 3,157 cents) le 5 avril au plus fort du récent rallye crypto. Depuis, les prises de bénéfices ont fait leur apparition.

Les investisseurs dans la crypto Holo pensent que la technologie derrière Holochain pourrait changer la donne. Par conséquent, aujourd’hui, nous examinerons ce qui pourrait être le prochain pour HOT-USD dans les mois à venir.

Comprendre Holo

Holo est un réseau d’hébergement cloud distribué. Son objectif est de combler le fossé entre la plate-forme Holochain et les utilisateurs finaux grand public en permettant aux internautes ordinaires d’utiliser des applications Holochain peer-to-peer (P2P). Le rôle de Airbnb (NASDAQ:ABNB) dans l’espace de loisirs et ce que l’entreprise fait aux hôtels pourrait être une bonne analogie pour mieux apprécier ce que Holo fait à l’hébergement d’applications.

Le cadre offre aux développeurs une alternative moins chère et plus évolutive aux blockchains traditionnelles, où les transactions ne sont pas enregistrées dans un registre public. Vous savez peut-être déjà que l’évolutivité fait référence à la capacité de gérer de gros volumes de transactions à des vitesses élevées. Sur les blockchains basées sur la preuve de travail (PoW) telles que Bitcoin (CCC:BTC-USD), il existe un journal public de chaque transaction Bitcoin jamais effectuée.

Des recherches récentes soulignent que les blockchains «offrent actuellement un débit de transaction d’environ 10 transactions par seconde. Avec de simples ajustements techniques, ceux-ci pourraient potentiellement être améliorés à environ 100 transactions par seconde, sans détériorer leurs dispositions de sécurité d’un réseau ouvert et décentralisé. Ce débit comparativement faible est un défi majeur pour l’adoption de la blockchain. »

Contrairement aux réseaux blockchain, sur la plate-forme Holochain, les transactions ne sont pas enregistrées sur un registre public, mais sur des nœuds d’utilisateurs individuels. Sur cette plate-forme Web décentralisée, les utilisateurs n’ont pas besoin de recevoir de confirmation des participants du réseau ou de l’enregistrer sur la blockchain pour chaque transaction au sein du réseau. En d’autres termes, beaucoup considèrent Holochain comme une solution hautement évolutive.

Approbation des brevets

Plus tôt dans l’année, Holo Limited a obtenu l’approbation d’un brevet américain pour la conception de réseau rrDHT. C’est «un système de nœuds communiquant selon une table de hachage distribuée détendue et centrée sur l’agent. … Ce brevet est un composant essentiel de la licence open source utilisée pour Holochain. »

La plate-forme devrait transformer le paradigme des chaînes de blocs centrées sur les données en un système centré sur les agents plus efficace. En d’autres termes, la mise en réseau P2P permet aux utilisateurs de traiter des accords centrés sur l’agent et des processus de consensus.

Holochain met en évidence «une communauté diversifiée de développeurs, d’entreprises et de chercheurs… utilisant Holochain pour résoudre des problèmes difficiles et réels», allant de l’énergie à l’impact social et à la propriété des données. Les investisseurs de HOT-USD parient sur l’avenir de ce framework open-source.

Ces utilisateurs gagnent HoloFuel en échange du partage d’espace supplémentaire et de la puissance de calcul pour héberger des applications. En d’autres termes, la plate-forme permet à toute personne disposant d’un ordinateur d’utiliser une boîte d’hébergement Holo pour héberger des applications distribuées et recevoir un paiement en retour.

L’essentiel sur HOT-USD

La plate-forme Holochain ne s’appuie pas sur un grand livre mondial ou des crypto-mineurs pour la validation des transactions. En conséquence, ces transactions deviennent plus efficaces et plus rapides. Grâce aux applications Holochain, nul besoin d’intermédiaire. Comme la crypto Holo alimente le Holochain, il n’est pas surprenant que certains investisseurs soient très intéressés par l’avenir du jeton cryptographique.

Pendant ce temps, comme de nombreux autres altcoins sur le marché, le prix de HOT-USD est fortement lié au prix du Bitcoin. Les adeptes de la cryptographie chevronnés conviendraient que Bitcoin a généralement une phase de réflexion après chaque étape majeure. Dans l’intervalle, les altcoins attirent une attention considérable lorsque leurs prix peuvent facilement doubler en quelques semaines, voire quelques jours.

Compte tenu de l’intérêt pour la technologie Holochain, attendez-vous à ce que HOT-USD atteigne de nouveaux sommets avant la fin de l’année. Cependant, l’espace altcoin est extrêmement volatil et la crypto Holo s’est avérée être un moteur rapide. Par conséquent, il serait préférable de ne pas parier la ferme sur Holo ou toute autre crypto.

